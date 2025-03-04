Одні з перших квітів, що починають розквітати ще ранньою весною, є тюльпани разом з гіацинтами, нарцисами та іншими цибулинними рослинами, повідомляє 24 Канал. І щойно наступає весна, вони потребують якісної підгодівлі.

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Чим підживити тюльпани навесні?

Якщо ви хочете побачити яскраве та рясне цвітіння тюльпанів трохи пізніше, прямо зараз їх потрібно підживити – і насамперед це потрібно зробити, щойно ви побачите, що проклюнулися паростки. Саме в цей момент починається активне зростання, тож рослині знадобляться азотні добрива.

Досвідчені городники зазначають, що найдієвішим добривом для тюльпанів є аміачна селітра – рослини добре сприймуть її, навіть якщо погода буде не надто сприятлива та холодна. Потрібно приготувати неймовірно простий розчин: 10 літрів води змішайте з 40 грамами засобу. Розмішайте до повного розчинення та полийте молоді тюльпани.

Після вегетативного періоду у тюльпанів відбувається процес бутонізації, і тоді їх також потрібно підживити, але вже іншими добривами. Зробіть розчин із коров'яку у співвідношення 1:30, де 30 – це вода. Після цього на 10 літрів цього розчину додайте 30 грамів суперфосфату та сірчанокислого калію.



Тюльпани потрібно підживлювати / Фото Pexels

Не забувайте про добрива і тоді, коли тюльпани почнуть випускати квіти: тоді у 10 літрах води потрібно розчинити 15 грамів калійної селітри та 30 грамів суперфосфату.

Втім, є ще кілька важливих речей, про які потрібно подбати у березні, аби побачити пишне цвітіння.

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