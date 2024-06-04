Коли садити, просапувати і підживлювати: посівний місячний календар на червень

Якщо ви не знаєте, у які дні займатися різноманітними городніми та садовими роботами, вам у цьому неодмінно стане у пригоді місячний календар. Саме фази цього астрономічного тіла дуже сильно впливають на ріст та розвиток різних рослин.

Перший місяць літа для будь-якого власника ділянки надзвичайно завантажений та важливий – потрібно встигнути і досадити культури на городі, і просапати грядки, і доглянути за молодими саджанцями. Тож Поради 24 підібрали невдалі та корисні дні для різних видів роботи на городні.

Цікаво Місячний календар посадки рослин: названо дні, коли можна садити щось на городі, а коли ні

Які є сприятливі дні для роботи

Враховуючи усі фази Місяця, для робіт у саду та на городі найкраще обрати такі числа: 1 – 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29 та 30 червня. Ці дати варто використати для висаджування, сапання, мульчування, обрізання та поливу рослин.

Коли садити які рослини

За місячним календарем можна визначити і найкращі дати для посадки різних культур. Тож якщо ви хочете отримати найкращий урожай, краще спершу звіритися із фазою Місяця, а вже потім братися за насіння чи саджанці.



Існують вдалі дні для роботи на городі / Фото Pexels

Коли садити:

зелень, салат – 1 – 3, 19-20, 24, 20 – 30;

редис, редька, дайкон, буряк – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27;

огірки, томати, баклажани – 1 – 3, 19 – 20, 24, 20 – 30;

морква, цибуля, горох, квасоля – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27;

кабачки, патисони, гарбузи – 1-3, 19 – 20, 24, 20 – 30;

капуста цвітна та білокачанна – 1 – 3, 9, 10 – 12, 24 – 25, 30.

Які є невдалі дні для посадки овочів

Втім, є все ж кілька днів, коли варто триматися подалі від городу та рослин. Культури, посаджені у небезпечні дати, будуть вразливі до хвороб та не дадуть дуже гарного врожаю. Натомість у ці дні можна зайнятися підготовкою реманенту, захопленнями та відпочинком.

Отож, у червні є такі навдалі для городніх робіт дні: 4, 8, 13, 17, 18, 26 числа.