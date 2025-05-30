Овочі виростуть ідеальними: посівний календар на червень 2025

У червні городники можуть починати активно саджати город, оскільки квітень й травень видалися доволі холодними місяцями. Перший початок літа також чудово підходить для посадки.

Дачники часто звертаються до місячного календаря, який допомагає обрати ідеальні дні для посадки, пише 24 Канал. Завжди більшість посівів припадають на травень, втім через дощову й холодну погоду, овочі можна посадити в червні, коли земля добре прогріється від сонця.

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Посівний календар на червень 2025

За місячним календарем на червень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

У червні не можна розслаблятися, оскільки треба висадити багато рослин, приділити час поливу та підживленню й не забувати боротися з бур’янами, щоб покращити ріст рослин. Детальний місячний календар допоможе зрозуміти, що саме треба посадити та в які дати.

Згідно з фазами Місяця, коли він перебуває в Молодику, то від будь-яких робіт треба утриматися. Найкраще садити рослини у Зростаючий Місяць. У цей період квіти, зелень чи овочі будуть добре рости й тягнутися вгору.



Посівний календар на червень 2025 / Фото Pexels

Треба обмежити себе від будь-яких робіт у Повню. Коли Місяць буде Спадним, то можна робити якісь дрібні справи на городі – боротися зі шкідниками чи прополювати бур’яни.

Коли сіяти рослини у червні 2025 року?

Помідори, огірки та перець – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Селера та спаржа – 1 – 3, 6 – 7 червня;

Цибуля, часник – 6 – 7, 9 – 10 червня;

Кукурудза – 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Баклажани, кабачки, гарбуз – 1 – 3, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Капуста (цвітна, броколі, пекінська) – 1 – 3, 6 – 7, 12 – 13 червня;

Картопля – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10 червня;

Горох, боби, квасоля – 16 – 18, 21 – 23 червня;

Редиска, морква, буряк – 16 – 18, 21 – 22 червня;

Шпинат – 21 – 23, 25 – 27 червня;

Рукола – 21 – 22 червня;

Кріп – 21 – 23 червня;

Петрушка – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Базилік, розмарин, пряні трави - 6 – 7, 9 – 10 червня.

До речі! У нас є загальний місячний календар на червень. Він допоможе вам зрозуміти, як все спланувати в багатьох справах в перший місяць літа.