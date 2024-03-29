Коли садити квасолю у відкритий ґрунт: дати для максимального урожаю

Квасоля – це той продукт, який досить легко виростити і в теплиці, і на відкритому ґрунті. Чудовий він ще й тим, що може потім зберігатися протягом тривалого часу.

Квасоля – це важливий інгредієнт борщу та багатьох інших українських страв. І для того, щоб забезпечити себе цим продуктом на рік наперед, вам потрібно вчасно його висадити. Дуже часто у цьому допомагає також місячний календар.

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Якщо ви будете садити квасолю у відкритий ґрунт, урожай отримаєте трохи пізніше. Та навіть для вирощування такої невибагливої культури потрібно знати кілька умов посіву та правильні терміни.

Коли потрібно садити квасолю

Кожного року ідеальні терміни для посадки квасолі все ж відрізняються, адже у цій справі дуже важливо враховувати періоди останніх заморозків та потеплінь. В Україні посадки цієї рослини починаються у квітні, та можуть затягтися аж до травня у випадку несприятливих погодних умов.

Тут найкращим варіантом буде орієнтуватися на не календар, а на температуру ґрунту – насіння буде проростати тільки у випадку, якщо вона піднялася вже вище, ніж до 10 градусів. Якщо ж ви посадите квасолю в холодну землю, тоді рослина може згнити в землі ще на стадії набухання.

Після посіву вам доведеться зачекати тиждень на перші сходи.



Квасолю потрібно висаджувати в конкретні дати / Фото Pexels

Найкращі дати за місячним календарем

Якщо ви орієнтуєтеся на Місяць у ваших садово-городніх роботах, тоді ви можете зацікавитися сприятливими датами для посадки квасолі на розсаду та у відкритий ґрунт.

Найкращі дні для висаджування розсади квасолі:

16 – 17, 20, 24 – 25, 29 – 30 березня;

3 – 5, 7 – 9, 12 – 13, 16 – 17, 21 – 26, 30 квітня;

1 – 4, 6, 9 – 10, 13 – 14, 18, 20 – 24, 28 – 31 травня;

1 – 3, 5 – 6 червня.

Для висаджування розсади у теплицю найкраще підійдуть такі дати: 1 – 4, 20 – 24, 27 – 31 травня, 3 – 4 червня.

Якщо ж ви хочете вже висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, найкраще для цього підійде 20 – 24, 27 – 31 травня та 3 – 4 червня.