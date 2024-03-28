Коли у квітні садити картоплю – місячний календар сприятливих дат для найбільшого врожаю
Джерело:ТСН
Кожен городник знає, що картопля любить родючі ґрунти та правильний догляд. Проте для того, щоб отримати великий урожай, потрібно також посадити її в сприятливий день.
За місяць до приблизної дати висаджування картоплі її потрібно дістати з погреба та відібрати всі здорові бульби середнього розміру. Це і буде ваш посадковий матеріал.
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Його необхідно перенести у тепле, світле та з високою вологістю приміщення, де денна температура становитиме 14 – 16 градусів тепла, а нічна – не менше ніж 6 градусів. Бульби розкладають у ящики в один шар так, щоб всі вони добре освітлювалися.
Якщо проростити картоплю на світлі, то вона сформує невеликі, але досить міцні паростки з крихітними листочками. З них відразу після висаджування почне розвиватися коренева система.
Коли найкраще садити картоплю
Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8 – 10 градусів тепла протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше ніж 10 – 12 сантиметрів. Для висаджування підбирають добре освітлену ділянку.
Висаджуйте картоплю в сприятливі дні / Фото Unsplash
Астрологи кажуть, що картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або наприкінці фази, коли він зростає. Важливо, щоб супутник перебував у знаках Землі – в Діві, Тельці, Козерозі. Також сприятливими вважаються знаки Води – Скорпіон, Рак та Риби.
Найкраще картоплю посадити у такі дати:
- Квітень: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;
- Травень: 3 – 4, 7, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;
- Червень: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.