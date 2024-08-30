Що можна садити у вересні і коли обробляти та обрізати рослини: місячний календар городника

Садівники та городники добре знають, що вересень – це все ще гаряча пора та один з найважливіших місяців у році. В цей час потрібно і урожай зібрати, і не забути про решту садово-городніх робіт.

Для того, щоб отримати найкращий результат і врожай на городі, чимало дачників намагаються розпланувати свої дії відповідно до фаз Місяця. І все через те, що це космічне тіло може впливати на ріст рослин. Тож Поради 24 діляться детальним місячним календарем городника та вересень.

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Коли працювати на городі у вересні

1 вересня. Цей день ідеально підходить для викопування картоплі та цибулі, а також обрізки кущів та дерев. Не забудьте також про важливі роботи з видалення бур'янів на ділянці.

2 вересня. День вважається сприятливим для заготовок, збору насіння та посадки і пересадки різноманітних декоративних багаторічників.

3 вересня. В цей день займатися висадкою рослин не варто. Взагалі намагайтеся не працювати з землею, натомість можете полити рослини та внести необхідні добрива.

4 вересня. В цей день можна почадити квіти однорічники, а також декоративні кущі і дерева. Важливо захистити рослини від шкідників, тож займіться обробками.

5 – 7 вересня. Утримайтеся від щеплення чи обприскування рослин по листю. Решту садових робіт виконувати можна.

8 – 9 вересня. В ці дні категорично не рекомендують викопувати картоплю. Також не варто пересаджувати і розмножувати рослини.

10 – 11 вересня. Невдалі дні для городніх робіт. За потреби можна тільки полити сад чи город, а решту праці краще відкласти на потім.

12 вересня. Не можна в цей день садити та сіяти різні культури. Виняток – ті рослини, які ви садите на зелень. Всі інші процедури також проводити не варто. Натомість можна зайнятися перекопуванням грядок та прибиранням городу та саду.

13 – 14 вересня. Найкращі дні для посадки рослин та внесення добрив.

15 – 16 вересня. В ці дні можна займатися і посадкою рослин, і поливом, і підживленням. Сприятливий день і для збору урожаю та обрізки рослин.

17 вересня. Не забудьте полити усі посадки та зайнятися переробкою фруктів та овочів на зиму.

18 вересня. Не можна садити та пересаджувати рослини. Краще утриматися від більшості робіт на городі.

19 – 22 вересня. Краще утриматися від посіву та посадки рослин. Натомість можна займатися підживленнями, поливом та прополюванням.

23 вересня. В цей день краще не сіяти трави, а також під забороною рясний полив та робота з корінням.

24 вересня. Сприятливий день для посадки ґрунтопокривних рослин, а ось декоративні садити не радять.

25 – 27 вересня. Не можна садити бульбові та кучеряві рослини.

28 – 30 вересня. Потрібно зайнятися збором урожаю та замочуванням коріння. Особливо корисно буде встигнути зробити підзимовий посів та посадку декоративних рослин.