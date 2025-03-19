Чи потрібно білити дерева навесні: майже всі роблять цю згубну помилку

Побілка дерев – це майже ритуал, якому чимало садівників присвячують час навесні. Ось тільки чи справді потрібно це робити, знають далеко не всі.

Навесні чимало людей, які мають свій сад, починають звичну роботу: не тільки проводять санітарну обрізку, але й білять стовбури дерев вапном, повідомляє 24 Канал. Ось тільки чимало експертів вважають, що це не приносить жодної користі деревам.

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Які є переваги побілки?

Деякі садівники переконані, що побілка дерев може захистити їх від негативного впливу сонця та морозу – а особливо важливо це для шпалерних дерев, що мають сформовану крону, аби гілки йшли горизонтально.

Також побілка начебто має захистити від шкідників, які зимували в корі та служити профілактикою грибкових та бактеріальних інфекцій, знезаражувати пошкодження кори та прискорювати загоєння.

До речі, раніше ми вже розповідали, які дерева нізащо не можна садити біля дому – вони начебто притягують хвороби та самотність.

Також деяким садівникам здається, що так дерева виглядають набагато естетичніше.

Чому не варто білити дерева навесні?

Спеціалісти з Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України розповіли, що насправді побілка бордюрів, стовпів та стовбурів дерев навесні – це не більше, ніж радянський пережиток, який тільки шкодить вашому саду та забирає важливі ресурси та обмежений весняний час, що можна витратити на набагато важливіші садові завдання.



Побілка може нашкодити деревам / Фото Pexels

Якщо білити дерева вапном, вже після першого дощу його почне поступово змивати вода, і все це тектиме вашим садом, утворюючи біле вапняне болото, тож естетики у цьому не дуже багато.

Міфом називають також і те, що побілка вапном начебто захищає дерева – у великій концентрації ця речовина може справді завдати опіків та пошкодити кору, після чого дерева часто хворіють. Білити вапном можна тільки плодові дерева в садах і лише з дотриманням чітких вимог – інакше є більше шансів, що ви нашкодите дереву, ніж захистите його.

Окрім того, для захисту стовбура від шкідників радять краще використати спеціальний розчин від паразитів та обробити ним дерево.