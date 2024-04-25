Чи потрібно поливати картоплю: відповідь точно здивує

Картопля – це та культура, яка дуже популярна серед українців, тож не дивно, що її можна побачити чи не на кожному городі. Але для того, щоб вона дала вам якомога кращий урожай, потрібно знати, як правильно за нею доглядати

Догляд за картоплею може відрізнятися в залежності від дуже багатьох різних факторів – і, зокрема, під час поливу картоплі точно потрібно зважати, на якому ґрунті ростуть ваші коренеплоди.

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Чи потрібно поливати картоплю

Звісно, як і будь-яка інша рослина, картопля періодично потребує поливу, і питання тут скоріше полягає у тому, як часто потрібно поливати коренеплід. Тож для того, щоб знайти відповідь, вам потрібно зрозуміти, який ґрунт у вас на городі.

Наприклад, якщо на ділянці переважають піщані ґрунти, тоді вам точно потрібно звернути увагу на особливості поливу. А якщо погода посушлива чи навіть спекотна, тоді потрібно приділити особливу увагу поливу.

В такому випадку вам потрібно дотримуватися деяких простих, але важливих правил для отримання хорошого урожаю. І коли температура повітря підвищується, ви точно не зможете обійтися без регулярного поливу своєї картоплі.



Картопля потребує поливу / Фото Pexels

Як правильно поливати картоплю

Досвідчені городники переконують, що поливати картоплю потрібно з частотою 1 раз на 10 днів та по 3 літри води під один кущ. Втім, вам потрібно запам'ятати ще одне: щойно бадилля засохне, полив потрібно негайно припинити. Бадилля, яке висохло – це ознака, що вже приблизно за тиждень ви можете викопувати свій урожай.

Запам'ятайте, що поливати картоплю у денну спеку, як і будь-які інші рослини, суворо заборонено. Втім, якщо у вас немає виходу і ви повинні полити картоплю вранці, тоді вам потрібно зробити це якомога раніше – ще до появи сонячних променів.