Дерево абрикоса, на жаль, не може самостійно позбутися зав'язі, тож часта обрізка – це дійсно необхідність. І для того, щоб не нашкодити дереву та отримати рясний і смачний врожай, потрібно знати, як проводиться обрізка.
Цікаво Ідеальне підживлення для кавунів у червні: вони вразять розміром і солодкістю
Коли і як проводити обрізання абрикоса
Перш за все потрібно відповісти на запитання: а навіщо взагалі обрізати абрикос? Насправді це допомагає сформувати крону дерева, а окрім того ще й сприяє омолодженню та появі великих і смачних плодів.
Влітку обрізання абрикоса слід проводити в червні – липні, щоб до осені дерево встигло відновити сили. Та таку процедуру не потрібно проводити кожного року – садівники вважають, що достатньо буде обрізати абрикос влітку раз на три роки.
Обрізання абрикоса влітку потрібно проводити обережно / Фото Pexels
Натомість весняну та осінню обрізку потрібно проводити щорічно.
Братися за це завдання в червні потрібно вранці або ж вже пізно ввечері, щоб одразу ж після цього полити дерево. Ось що потрібно обрізати:
- Однорічні пагони, які довші за 30 сантиметрів. Вкорочуйте їх на 15 сантиметрів.
- Маленькі та кволі гілки обрізайте на третину.
- Обріжте пагони, які переплітаються та ростуть всередину крони.
- Вкоротіть пагони, які ростуть на густосплетених місцях.
- Зріжте хворі гілки.
Після того, як ви проведете обрізання, не забудьте обробити місця зрізів. Для того, щоб дезінфікувати їх та заживити, ви можете використати 1% розчин мідного купоросу.
Чим обрізати абрикос в червні
Для літньої обрізки підійдуть такі інструменти: секатор, окулірувальний ніж. Для товстих гілок ви можете використовувати також садову пилку. Після обрізування абрикоса дерево необхідно полити, а через день можна вносити мінеральні або ж органічні добрива. Вже наступного року цвітіння абрикоса може зміститися на кілька тижнів.
Літнє обрізання потребує і справді уважного поливу, тож не скупіться на нього і проводьте щодня вранці чи ввечері. Найкраще також буде провести кілька невеликих обрізань, а не одне масштабне.