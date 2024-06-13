Дерево абрикоса, к сожалению, не может самостоятельно избавиться от завязи, поэтому частая обрезка – это действительно необходимость. И для того, чтобы не навредить дереву и получить обильный и вкусный урожай, нужно знать, как проводится обрезка.

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Когда и как проводить обрезку абрикоса

Прежде всего нужно ответить на вопрос: а зачем вообще обрезать абрикос? На самом деле это помогает сформировать крону дерева, а кроме того еще и способствует омоложению и появлению больших и вкусных плодов.

Летом обрезку абрикоса следует проводить в июне – июле, чтобы к осени дерево успело восстановить силы. Но такую процедуру не нужно проводить каждый год – садоводы считают, что достаточно будет обрезать абрикос летом раз в три года.



Обрезку абрикоса летом нужно проводить осторожно / Фото Pexels

Зато весеннюю и осеннюю обрезку нужно проводить ежегодно.

Браться за эту задачу в июне нужно утром или уже поздно вечером, чтобы сразу же после этого полить дерево. Вот что нужно обрезать:

Однолетние побеги, которые длиннее 30 сантиметров. Укорачивайте их на 15 сантиметров.

Маленькие и слабые ветви обрезайте на треть.

Обрежьте побеги, которые переплетаются и растут внутрь кроны.

Укоротите побеги, которые растут на густосплетенных местах.

Срежьте больные ветки.

После того, как вы проведете обрезку, не забудьте обработать места срезов. Для того, чтобы дезинфицировать их и заживить, вы можете использовать 1% раствор медного купороса.

Чем обрезать абрикос в июне

Для летней обрезки подойдут такие инструменты: секатор, окулировочный нож. Для толстых веток вы можете использовать также садовую пилу. После обрезки абрикоса дерево необходимо полить, а через день можно вносить минеральные или же органические удобрения. Уже на следующий год цветение абрикоса может сместиться на несколько недель.

Летняя обрезка требует и действительно внимательного полива, поэтому не скупитесь на него и проводите ежедневно утром или вечером. Лучше также будет провести несколько небольших обрезок, а не одну масштабную.