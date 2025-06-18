Як боротися з бурою плямистістю на помідорах: секрети, які варто знати

Помідори є досить популярним овочем на кожному городі, однак їхнє вирощування не завжди просте. Однією з поширених хвороб є бура плямистість чи кладоспоріоз. Грибкове захворювання розвивається у вологому середовищі.

Бура плямистість призводить до загнивання плодів та листя, а це погано вплине на врожайність, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket.

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Як розпізнати буру плямистість

Спочатку перші симптоми хвороби з’являються на листках. Спочатку помітними є блідо-зелені плями, а потім вони стають жовто-бурими. Під низом листка може бути помітний оливковий наліт, який є спорошенням грибка.

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Якщо вчасно не позбутися хвороби, то далі вона почне уражати стебла й плоди. Помідори почнуть морщитися, темніти й в’янути. Сильне зараження може призвести до загибелі 50% урожаю.

Збудником кладоспоріозу є висока вологість, загущені посадки, надлишок азотних добрив, заражені насіння, чи пошкодження на листі, яке полегшує проникнення грибка.

Як вивести буру плямистість

Насамперед потрібно видалити уражені частини – обрізати всі пошкоджені листя й стебла. Після цього треба провести обробку фунгіцидами. Підходять препарати Купроксат, Медян Екстра, Триходермін.



Бурої плямистості можна позбутися / Фото Pexels

Дачники також використовують народні засоби. На початковому етапі зараження допомагає молочна сироватка (1 літр треба розвести в 10 літрах води). Помічним є йодний розчин (до 1 літра молока потрібно додати 4 міліграми йоду та 9 літрів води). А ще можна зробити часниковий відвар.

Щоб покращувати умови вирощування, потрібно забезпечити хорошу вентиляцію та помірний полив. Постарайтеся уникати загущення кущів та не підживлюйте томати великою кількістю азоту.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Для профілактики бурої плямистості, варто використовувати стійкі сорти помідорів й не допускати контакту з листям інших рослин. Наприкінці сезону дачники рекомендують очищувати грядки, утилізовуючи всі рослинні залишки.