Бути "на короткій нозі" з колегами – це прекрасно. Опитування показують, що це справді може зробити ваш робочий день менш виснажливим та допоможе краще зосередитися. Та будьте обережні перед тим, як говорити на деякі теми – адже вони можуть обернутися неприємностями.

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Не позичайте гроші

Якщо ви працюєте в офісі і випадково забули взяти із собою гаманець, не станеться катастрофи, якщо ви одного разу попросите у свого приятеля на роботі трохи готівки, щоб купити обід. Головне – вчасно і без нагадувань повернути гроші.

Та якщо гаманець залишається у вас вдома регулярно, не дивуйтеся, якщо вас виключать з колективних активностей.

Не поширюйте чутки

Як тільки ви почнете поширювати плітки на роботі, за вами закріпиться відповідна репутація. І негативні плітки про колегу на роботі змусять вас виглядати гірше, ніж людину, про яку ви говорите.

Не варто навіть думати про сценарій, коли ваші плітки досягнуть вух людини, про яку ви говорили за спиною.

Будьте обережні з розмовами про втому та напругу

Всі ми іноді буваємо виснаженими через складний робочий день, та зовсім необов'язково розповідати про це своїм колегам на роботі. Якщо ви не хочете, щоб про вас думали як про людину, яка не може виконувати покладені на неї завдання, іноді варто притримати скарги.

До того ж постійні виправдання на роботі через особисті проблеми змусять керівників повірити, що ви не можете впоратися з нею, і підвищення будуть отримувати інші люди, а не ви.



З колегами не варто обговорювати втому від роботи / Фото Pexels

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Всі ці три теми так чи інакше можуть вилізти під час розмови, та вони, а точніше – негативні коментарі щодо будь-якої групи – можуть бути непрофесійними та налаштувати ваших колег проти вас.

Тож намагайтеся бути дуже обережними та нейтральними, коли зачіпаєте ці три теми.

Не говоріть, що шукаєте іншу роботу

Навіть якщо ви і справді збираєтеся змінювати місце роботи, обговорення цього з колегами, скоріше за все, призведе до інстинктивного дистанціювання. І все через те, що вони знатимуть, що в подальшому ви вже не будете частиною команди.

Окрім того, вони можуть передати цю інформацію вашому керівнику, а це може призвести до поганої рекомендації чи того, що ви отримаєте зарплату раніше, ніж ви очікуєте.