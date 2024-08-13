Яка їжа робить нас щасливими: список продуктів, про які варто знати

Дієтологиня Наталія Самойленко часто ділиться зі своїми підписниками списками здорових продуктів, які багаті вітамінами та мікроелементами. Всі вони не лише поживні, але й корисні, а разом із тим можуть навіть впливати на наш стан.

Ні для кого не секрет, що правильна їжа є дуже важливою для нашого кишківника, сам в ньому знаходиться 90% серотонінових рецепторів. Коли ми їмо їжу, яка покращує стан кишківника, ми допомагаємо самі собі стати трішки щасливішими.

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Які продукти продукують щастя

Риба – додавати в раціон як основний прийом їжі, по 100-150 грамів в день знизити рівень гормону стресу — кортизолу. Дієтологи кажуть, що його можна їсти 20 грамів на день до 15 години.

У фруктах та овочах містяться вітаміни групи В, мікроелементи та клітковина, які добре впливають на флору кишківника.

Горіхи, насіння льону, кунжуту та гарбуза містять Омега-3 і залізо, тож ідеально підходять для перекусу. Також варто додавати в раціон кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт), які позитивно впливають на кишківник.



Горіхи здатні покращити настрій / Фото Pexels

У м’ясі та субпродуктах міститься залізо, яке добре впливає імунітет та настрій загалом. Обирайте червоні сорти м’яса на обід (порція 150 грамів) та поєднуйте їх з овочами. Білі сорти м’яса підходять на вечерю.

Ще підвищують рівень серотоніну бобові. З їх допомогою можна контролювати рівень цукру. За словами дієтологині, якщо додавати ці продукти у свій раціон впродовж дня, то вже через певний час можна буде відчути себе щасливішим.