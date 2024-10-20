5 найкращих продуктів для чистої та здорової шкіри: вживайте їх щодня

Щоб покращити здоров’я шкіри ми наносимо на обличчя зволожуючі креми та сироватки, однак дуже важливо не забувати про їжу, яка має значний вплив на якість шкіри. Дерматологи розповіли, які саме продукти мають бути в нашому раціоні кожного дня, аби шкіра була чистою та здоровою.

Дієтологиня Кароліна Шнайдер розповіла Real Simple про те, що жінкам важливо вживати продукти, які багаті цинком, оскільки вони підтримують здоров’я шкіри. Гарбузове насіння, квасоля та кеш’ю здатні зменшити виникнення прищів.

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Корисною є їжа з високим вмістом антиоксидантів, білка та вітаміну С. Додавайте у свій раціон малину, листову капусту, шпинат, броколі та моркву. Втім експертка визначила 5 продуктів, які мають найкращий вплив на здоров’я шкіри.

Жирна риба

У лососі та сардині є багато омега-3. Ці жирні кислоти відіграють важливу роль у підтримці ліпідного бар'єра шкіри, яке позитивно впливає на зволоження шкіри.

Помідори

Вживання помідорів покращує виробництво проколагену ("предвісника" колагену) – молекули, що дає шкірі її структуру та береже її молодість та пружність.

Волоські горіхи

У волоських горіхах багато омега-3 жирних кислот та цинку, які мають важливе значення для здоров’я шкіри й загоєння шкіри. Дієтологи радять їсти жменю волоських горіхів щодня. Через деякий час ви помітите, як текстура вашої шкіри стане гладшою.



Горіхи позитивно впливають на стан шкіри / Фото Pexels

Болгарський перець

В одній чашці нарізаного болгарського перцю вітаміну С міститься більше, ніж нам потрібно. Бета-каротин, який міститься в перці здатен захистити від сонячних променів й зберігає шкіру здоровою.

Насіння соняшнику

У насінні соняшнику міститься багато вітаміну Е – потужного антиоксиданту, який може допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища, а також сприяє загоєнню та регенерації шкіри.