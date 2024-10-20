5 лучших продуктов для чистой и здоровой кожи: употребляйте их ежедневно

Чтобы улучшить здоровье кожи мы наносим на лицо увлажняющие кремы и сыворотки, однако очень важно не забывать о еде, которая оказывает значительное влияние на качество кожи. Дерматологи рассказали, какие именно продукты должны быть в нашем рационе каждый день, чтобы кожа была чистой и здоровой.

Диетолог Каролина Шнайдер рассказала Real Simple о том, что женщинам важно употреблять продукты, которые богаты цинком, поскольку они поддерживают здоровье кожи. Тыквенные семечки, фасоль и кешью способны уменьшить возникновение прыщей.

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Полезной является пища с высоким содержанием антиоксидантов, белка и витамина С. Добавляйте в свой рацион малину, листовую капусту, шпинат, брокколи и морковь. Впрочем эксперт определила 5 продуктов, которые имеют наилучшее влияние на здоровье кожи.

Жирная рыба

В лососе и сардине есть много омега-3. Эти жирные кислоты играют важную роль в поддержании липидного барьера кожи, которое положительно влияет на увлажнение кожи.

Помидоры

Употребление помидоров улучшает производство проколлагена ("предвестника" коллагена) – молекулы, что дает коже ее структуру и бережет ее молодость и упругость.

Грецкие орехи

В грецких орехах много омега-3 жирных кислот и цинка, которые имеют важное значение для здоровья кожи и заживления кожи. Диетологи советуют есть горсть грецких орехов ежедневно. Через некоторое время вы заметите, как текстура вашей кожи станет более гладкой.



Орехи положительно влияют на состояние кожи / Фото Pexels

Болгарский перец

В одной чашке нарезанного болгарского перца витамина С содержится больше, чем нам нужно. Бета-каротин, который содержится в перце способен защитить от солнечных лучей и сохраняет кожу здоровой.

Семена подсолнечника

В семенах подсолнечника содержится много витамина Е – мощного антиоксиданта, который может помочь защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды, а также способствует заживлению и регенерации кожи.