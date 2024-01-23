Велика кількість завдань, невирішені справи, дедлайни на роботі, проблеми в особистому житті часом можуть негативно на нас впливати та порушувати моральний стан.

Зверніть увагу Найкращі овочі для схуднення, що особливо корисні взимку: додайте їх на тарілку

Та чи знали ви, що їжа може вплинути на ваш настрій? Продукти можуть впливати на психічне здоров’я та контролювати рівень стресу, деякі здатні зменшити симптоми тривоги й депресії. Вони не зможуть повністю позбавити вас цього негативного стану, але певне полегшення ви мали б відчути. Про ці продукти детальніше розповів психіатр-дієтолог та доктор медичних наук Ума Найду.

Жирна риба

Доктор медичних наук зазначає, що регулярне вживання жирної риби (лосося та тунця) може підтримувати здоров'я мозку та потенційно знижувати тривожність та депресію.

Риба багата жирами омега-3, які дуже корисні для мозку. Два певні види жирів (ЕПК і ДГК) захищають мозок від окислювального стресу та запалення, які пов'язані з розладами настрою.

Якщо ви не любите рибу, то зможете знайти омега-3 в рослинних продуктах: волоських горіхах чи насіння чіа.

Ферментовані продукти

Такі продукти дуже корисно впливають на кишківник. Вони також здатні покращити настрій, адже кишківник та мозок тісно пов’язані. Кефір, йогурт, сир чи квашена капуста – це відомі пробіотики. Лікар Ума Найду пояснює, що ці бактерії поповнюють корисні бактерії у кишківнику, покращуючи його мікробіом.

Зелень

Шпинат чи капуста добре впливають на здоров’я мозку, адже містять багато поживних речовин, які покращують настрій. Листкова зелень багата на поліфеноли, вітамін Е і вітамін С, які мають антиоксидантні і протизапальні властивості.

Вітамін С допомагає очистити організм від надлишку кортизолу – гормону стресу. Тож після вживання зелені ви можете відчути полегшення в занепокоєнні.



Зелень допомагає покращити настрій / Фото Pexels

Устриці

Вони містять просто величезну кількість цинку, який є надзвичайно важливим мінералом. Він регулює рівень серотоніну, який позитивно впливає на настрій. Дорослим потрібно 11 міліграмів цинку на день, а одна устриця середнього розміру містить 5 міліграмів. Вживання двох чи трьох устриць допоможе отримати його денну норму. Також цинк ви можете отримати з крабів, бобових, горіхів чи яловичини.

Темний шоколад

Шоколад багатий на антиоксидантні поліфеноли, які підтримують функцію мозку. Також темний позитивно впливає на кишківник, оскільки живить корисні бактерії, які позитивно впливають на мозок. У темному шоколаді також міститься магній, який допомагає зменшити занепокоєння.