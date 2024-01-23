Для того, щоб худнути, вам потрібно дотримуватися всього одного простого правила – спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. І додавання на тарілку овочів може допомогти вам сильніше, ніж ви думаєте. Про те, які саме овочі слід обрати, розповіла дієтологиня Джанна Массі.

Цікаво 5 найкращих продуктів, які допоможуть вам заснути

Хрестоцвітні овочі

Якщо ви полюбляєте броколі та капусту усіх можливих видів, то ви вже на правильному шляху до втрати зайвих кілограмів та підтримання збалансованого раціону. У цих продуктах надзвичайно багато поживних речовин, що вкрай корисні для здоров'я. Окрім того, у капусті та броколі дуже мало калорій, проте достатньо клітковини, і це робить ці овочі ідеальним варіантом для поживного перекусу.

Авокадо

Ви можете подумати, що авокадо дуже калорійні через високий вміст жиру, проте це все ще фантастичний продукт, якщо ваша мета – трохи схуднути після зимових свят. Попри те, що у авокадо і справді є досить багато жиру, здебільшого це мононасичені жири, які вважаються здоровими та корисними. І вони можуть бути надзвичайно корисними для того, щоб зменшити і загальну масу тіла, і окружність вашої талії.



Авокадо – це суперфуд для схуднення / Фото Pexels

Картопля

Картопля у подібних рейтингах дуже часто має погану репутацію, проте цей овоч також може бути надзвичайно корисним для вас. Картопля просто-таки наповнена поживними речовинами, корисними вуглеводами та клітковиною, що може сповільнювати травлення.

Зважайте й на те, що картопля має низьку калорійність, тож може стати чудовим продуктом для схуднення.

Огірок

Огірки – це дуже універсальні овочі, які можна додавати у безліч різноманітних страв. Вони можуть стати і легкою закускою, і доповненням до салату. У великому огірку ви знайдете всього 45 калорій, проте ви зможете забезпечити зволоження організму та чималу кількість корисних поживних речовин.

А вміст вітамінів та антиоксидантів допоможе вам покращити загальний стан тіла та скинути кілька кілограмів.