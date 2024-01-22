Лікар Кеннет-Рай з університету в Колорадо, який досліджує сон, розповів про те, що недостатня його кількість у будні дні та компенсація недоспаних годин у вихідні не принесе вам позитивного результату.

До теми Найгірша ранкова звичка, що руйнує ваш графік сну: перевірте себе

Недостатній сон може призвести до ожиріння, гіпертонії чи депресії. Тому важливо щодня спати не менше 7 годин. Окрім відмови від кави ввечері, гаджетів та інших збудників, які порушують сон, є ще один варіант покращити сон.

Продукти, які покращують сон

До прикладу, фрукти, овочі, цільнозернові продукти та нежирні білки, ідеально підходять для здоровішого сну.

Ківі

Цей зелений та кислий фрукт потенційно впливає на покращення сну. У дослідженні йдеться, що після місяця регулярного вживання ківі, сон дорослих врегулювався.

Арахіс

В арахісі міститься триптофан. Огляд у журналі Nutrition Research довів, що продукти з триптофаном, можуть бути корисними для хорошого сну.

Лосось

Поліненасичені жирні кислоти омега-3, що містяться в морепродуктах, добре впливають на здоров’я серця та когнітивні функції. Також жирна риба має вплив на регуляцію сну.



Лосось покращує сон / Фото Pexels

Насіння дині

У цих насіннях міститься багато калію, тож воно може допомогти нам краще спати та добре себе почувати зранку.

Помідор

Цей овоч позитивно впливає на сон через природній мелатонін, який міститься в ньому. Дослідження показало, що загальний показник якості сну був кращий у тих людей, які вживали помідор, ніж в тих, які його не їли.