Хороший нічний сон часто відіграє вирішальне значення у тому, як пройде увесь подальший день. Чи ми будемо повними енергії, чи будемо незосереджено куняти? Доктор Честер Ву розповів про звичку, яка може вплинути на те, як ви спите.

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Яка звичка найгірша для сну

Всі ми любимо повалятися в ліжку, або полежати з книгою, чи подивитися улюблений серіал. Особливо, коли це вихідний і вам нікуди не потрібно поспішати. Та ця звичка може бути згубною для вашого графіка сну, тож від неї варто відмовитися якнайшвидше.

Я намагаюся не затримуватися в ліжку, тому що я точно відчуваю, що це змушує мене відчувати себе більш лінивим або млявим,

– поділився доктор Ву.

Він пояснив, що ваші дії вранці можуть допомогти вам запустити свій біологічний годинник та почуватися більш енергійними і вмотивованими протягом дня. А якщо ви відчуватимете себе бадьорими вдень, є набагато більше шансів, що ви будете добре спати уночі.



В ліжку потрібно тільки спати, а не займатися справами / Фото Pexels

Багато інших експертів зі сну також вважають, що краще вставати з ліжка відразу ж після того, як ви прокинетеся. Ніколи не варто робити у ліжку нічого, окрім сну. Тож коли ви прокидаєтеся, вам варто відразу вставати та йти кудись в інше місце у своїй оселі, щоб займатися ранковою рутиною.

Так ваш мозок може зрозуміти, що спальня – це місце для сну. І саме так ви зможете легко провести ніч, а не крутитися без сну. Одна з хороших звичок після пробудження – встати з ліжка та випити склянку води. Також ви можете вийти на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

Дуже важливо протягом дня отримати достатню кількість денного світла, адже це допомагає вам підтримувати свій біологічний годинник. Навіть дослідження показують, що відсутність денного світла може погіршити якість вашого сну.

Також ключовими для хорошого пробудження є вправи. Вони необов'язково мають бути інтенсивними – цілком достатньо кількох легких розтяжок та рухів для прискорення пульсу.