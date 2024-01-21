Якщо працювати без упину та мати інтенсивну завантаженість, то наша працездатність помітно впаде. Кілька днів, а то й тижнів без відпочинку можуть загнати вас у зовсім неприємний емоційний стан, якого буде важко уникнути.

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Щоб до такого не дійшло, важливо періодично влаштовувати собі відпочинок. Візьміть до уваги кілька способів, які допоможуть побороти втому.

Розподіляйте чітко час

Ви повинні виділяти його на роботу й відпочинок. Поставте в пріоритет важливі завдання, але й не ігноруйте обідню перерву, яка дозволяє перезавантажитися.

Слідкуйте за якісним сном

Відівчіть себе від звички сидіти в телефоні перед сном. У конкретний час вимикайте його та лягайте спати. Доросла людина повинна спати щонайменше 7 годин. Для кращого сну – провітріть кімнату перед сном.

Не забувайте про правильне харчування

Від повноцінного та збалансованого харчування залежить розумовий, фізичний стан, а також ваша працездатність.



Не забувайте про правильне харчування / Фото Pexels

Регулярно займайтеся спортом

Фізична активність має бути складовою вашого життя. Ходьба, біг чи зарядка зранку додадуть бадьорості. Спробуйте виділяти на спорт 30 хвилин 5 днів на тиждень.

Зберігайте оптимізм

Негативні емоції погано впливають на здоров’я. Намагайтеся вибудовувати доброзичливі взаємини з колегами й рідними.

Знаходьте час на саморозвиток

Улюблені справи наповнять ваше життя радістю, а також відволічуть від робочих справ.