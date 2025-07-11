Ванна стане стильною і новенькою за 5 кроків: коштуватиме копійки

Ванна кімната – це те приміщення, де ремонт часто роблять за залишковим принципом. Дуже часто цю кімнату залишають насамкінець, і не всі знають, як зробити її справді стильною.

Якщо ви хочете жити у по-справжньому стильній та індивідуальній квартирі, до ванної кімнати варто ставитися, як до будь-якої іншої кімнати, і, відповідно, робити там ремонт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, це не значить, що на це потрібно обов'язково витратити багато грошей.

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Встановіть новий кран

Старий змішувач може справді зіпсувати вигляд вашої ванної кімнати, особливо у випадку, якщо він має пластикові ручки. Втім, гарна новина полягає в тому, що заміна змішувачів не має сильно вдарити по вашому бюджету.

І навіть один тільки змішувач на раковині може повністю змінити сприйняття ванної кімнати.

Оновіть освітлення

Замість верхнього освітлення чи набридливого яскраво-білого світла над дзеркалом ви можете використати бра чи підвісні світильники. Це миттєво пом'якшить настрій кімнати та дасть їй глибини.

Особливо корисно це у невеликих ванних кімнатах. Це створює заземлену атмосферу, і ванна стане не просто місцем для миття, але й оазисом відпочинку після довгого дня.

Додайте трохи фарби

Свіжий шар фарби на стінах та на стелі може серйозно змінити вигляд вашої ванної кімнати – і для цього не потрібно витрачати багато грошей. До того ж необов'язково обирати класичний білий колір – ви можете надати перевагу ніжно-блакитному, оливково-зеленому, м'якому пудровому тощо.



Ванну можна пофарбувати / Фото Pexels

Додайте кілька нових аксесуарів

Нові аксесуари у ванній можуть зробити її схожою на затишний куточок. До того ж це найкращий бюджетний спосіб зробити кімнату більш стильною. З цікавих варіантів – свіжі квіти, кімнатні рослини тощо. Також можна повішати кілька картин за склом, аби на них не вплинула волога.

Але для того, аби ванна кімната виглядала стильно, у ній також важливо підтримувати чистоту. Раніше ми розповідали, як можна легко чистити туалет.

Замініть шторку для душу

Один з найдешевших, найшвидших та найпростіших способів покращити вигляд ванної кімнати – це поміняти шторку для душу. До того ж це й так потрібно робити кожні кілька років, адже на ній накопичується бруд, наліт, а часом навіть цвіль, яких досить важко позбутися.