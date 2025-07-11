Ванная станет стильной и новенькой за 5 шагов: будет стоить копейки

Ванная комната – это то помещение, где ремонт часто делают по остаточному принципу. Очень часто эту комнату оставляют напоследок, и не все знают, как сделать ее действительно стильной.

Если вы хотите жить в по-настоящему стильной и индивидуальной квартире, к ванной комнате стоит относиться, как к любой другой комнате, и, соответственно, делать там ремонт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, это не значит, что на это нужно обязательно потратить много денег.

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Установите новый кран

Старый смеситель может действительно испортить вид вашей ванной комнаты, особенно в случае, если он имеет пластиковые ручки. Впрочем, хорошая новость заключается в том, что замена смесителей не должна сильно ударить по вашему бюджету.

И даже один только смеситель на раковине может полностью изменить восприятие ванной комнаты.

Обновите освещение

Вместо верхнего освещения или надоедливого ярко-белого света над зеркалом вы можете использовать бра или подвесные светильники. Это мгновенно смягчит настроение комнаты и даст ей глубины.

Особенно полезно это в небольших ванных комнатах. Это создает заземленную атмосферу, и ванна станет не просто местом для мытья, но и оазисом отдыха после долгого дня.

Добавьте немного краски

Свежий слой краски на стенах и на потолке может серьезно изменить вид вашей ванной комнаты – и для этого не нужно тратить много денег. К тому же необязательно выбирать классический белый цвет – вы можете отдать предпочтение нежно-голубому, оливково-зеленому, мягкому пудровому и тому подобное.



Ванну можно покрасить / Фото Pexels

Добавьте несколько новых аксессуаров

Новые аксессуары в ванной могут сделать ее похожей на уютный уголок. К тому же это лучший бюджетный способ сделать комнату более стильной. Из интересных вариантов – свежие цветы, комнатные растения и тому подобное. Также можно повесить несколько картин за стеклом, чтобы на них не повлияла влага.

Но для того, чтобы ванная комната выглядела стильно, в ней также важно поддерживать чистоту. Ранее мы рассказывали, как можно легко чистить туалет.

Замените шторку для душа

Один из самых дешевых, быстрых и простых способов улучшить вид ванной комнаты – это поменять шторку для душа. К тому же это и так нужно делать каждые несколько лет, ведь на ней накапливается грязь, налет, а порой даже плесень, от которых довольно трудно избавиться.