Ці 6 рослин приваблюють шкідників та небажаних комах у ваш двір

Підбір ідеальних рослин для вашого саду та двору – це непросте завдання, але помилка може коштувати вам появи великої кількості шкідників. Тож варто одразу з'ясувати, яким рослинам не місце у вас на ділянці.

Коли ви садите рослини в себе у саду, певно, ви уявляєте квітник, а також пахучі трави, що можна буде згодом використати для цікавих рецептів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Втім, є чимало рослин, які надзвичайно схильні до нападів шкідників – тож якщо ви не можете приділяти багато часу догляду за ними, краще обрати інші варіанти.

Троянди

Звісно, троянди – це королеви саду, але й догляду вони потребують також королівського. Ці розлогі пишні кущі схильні до нападу великої кількості шкідників – павутинних кліщів, попелиці, трипсів та японських жуків, а також ними можуть поласувати й деякі комахи, які вражають тільки троянди – трояндові слимаки та трояндові цикади.

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Окрім того, якщо у вас на ділянці є кролики та зайці, також варто бути обережними – вони є великими шанувальниками цих квітучих кущів.

Водяні лілії та інші водні рослини

Певно, не дивно, що водні рослини забезпечують безпечну гавань та мілководдя для величезної кількості комарів – там вони можуть відкладати яйця, і вберегтися від цих неприємних комах буде дуже непросто.

До речі, під час вибору рослин для двору чимало людей зважають не тільки на практичність, але й на прикмети. Раніше ми розповідали, які дерева витягують сили з родини, тож їх ніколи не можна садити біля дому.

Соняшники

Насіння соняшників – це улюблені ласощі для багатьох тварин: білок, птахів. Але також є й кілька комах, яких соняшники можуть привабити до вашої ділянки – міль та довгоносики.



Соняшники можуть привабити шкідників у сад / Фото Pexels

Настурції

Настурції – це неймовірно гарні квіти, що можуть створити такий собі килим у вашому квітнику та саду. Але також зарості рослини є улюбленим місцем для блішок, павутинних кліщів, попелиць та великої кількості інших шкідників.

Англійський плющ

Це – ще одна потенційна схованка для комарів на вашій ділянці через вологі, затінені ділянки, що створює плющ прямо на стінах вашого дому. Окрім того, дуже часто він приваблює також павутинних кліщів.



В плющі можуть ховатися комарі / Фото Pexels

Тюльпани

Пагони тюльпанів – це одні з улюблених ласощів для кроликів. А щойно квіти підростуть, їх також можуть атакувати трипси, павутинні кліщі та попелиця.