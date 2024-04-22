Бизнесменов может быть много, а вот граблей, на которые они наталкиваются – значительно меньше. Поэтому стоит знать о нескольких наиболее распространенных ошибках, чтобы не допустить их самостоятельно.

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Перфекционизм

Нездоровое стремление к совершенству – это совсем не то, что нужно начинающему предпринимателю в бизнесе. Оно не только препятствует достигать успеха и проживать лучшую жизнь, но и является очень вредной практикой. И каким бы талантливым и умным ни был руководитель, вы просто не можете быть компетентными во всем.

Конечно, есть правило "хочешь сделать хорошо – сделай сам", но тянуть все на себе и пытаться достичь идеала – это подписать приговор своему делу. Не забывайте перекладывать часть работы на подчиненных, и не пытайтесь сделать все сами.

Призвание и работа

Работа – это прежде всего о заработке, поэтому и относиться к нему нужно соответственно. А это значит, что мысли о том, будто ваш бизнес – это ваше призвание, нужно оставить за бортом.

К сожалению, это так не работает. Вы не можете круглосуточно находиться "в ресурсе" и быть заряженным вдохновением. Но несмотря на это каждый для нужно идти работать – и в это время даже любимое дело не будет вызывать запала.

Бизнес – это только работа, которая приносит ресурсы, чтобы потом вы могли в дальнейшем направлять их в свои увлечения.

Работа – семья

Бизнес – это вовсе не праздник, а скорее поле боя, и иногда даже без правил. Поэтому не стоит переносить работу в семью и зацикливаться на мыслях о работе круглосуточно. Не стоит также долгожданный семейный день тратить на решение рабочих вопросов.

Найти баланс в этом деле – это главное. В идеале близкие люди и бизнес не должны пересекаться.

Работа нон-стоп

Если вы хотите бежать ради бега – это совсем не лучшая стратегия. Со временем наступит момент, когда ваши цели не будут вас уже так сильно мотивировать, а то, ради чего вы начинали – например, деньги – потеряет ценность. И даже если вы будете зарабатывать больше, чем когда-то мечтали, наступит момент, когда это не будет радовать.

А так не должно быть! Один навык, которым нужно овладеть – это получать удовольствие, находить время на увлечения и хобби. Впрочем, вряд ли вы найдете для этого время за постоянной работой.

Тотальный контроль

По контролю – то очень важно поддерживать границы и баланс. Недостаток контроля может стать причиной падения бизнеса, впрочем, и его слишком большое количество не принесет ничего хорошего.

Это может привести к предвзятости, а также того, что вы возьмете на себя слишком много работы.

Самообман

Не стоит также тратить драгоценное время в ожидании манны небесной или идеального времени для осуществления своей мечты. Если вы думаете что-то вроде "только заработаю миллион – поеду отдыхать", так не будет!

Если вы предприниматель, то даже с миллионом вы будете искать пути развития и реализации, поэтому не стоит откладывать свои планы.