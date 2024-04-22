Бізнесменів може бути багато, а ось граблів, на які вони наштовхуються – значно менше. Тож варто знати про кілька найбільш поширених помилок, щоб не припуститися їх самостійно.

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Перфекціонізм

Нездорове прагнення до досконалості – це зовсім не те, що потрібно початківцю у бізнесі. Воно не тільки перешкоджає досягати успіху та проживати краще життя, але і є дуже шкідливою практикою. І яким би талановитим та розумним не був керівник, ви просто не можете бути компетентними у всьому.

Звісно, є правило "хочеш зробити добре – зроби сам", але тягти все на собі та намагатися досягти ідеалу – це підписати вирок своїй справі. Не забувайте перекладати частину роботи на підлеглих, і не намагайтеся зробити все самі.

Покликання і робота

Робота – це перш за все про заробіток, тож і ставитися до нього потрібно відповідно. А це значить, що думки про те, начебто ваш бізнес – це ваше покликання, потрібно залишити за бортом.

На жаль, це так не працює. Ви не можете цілодобово перебувати "в ресурсі" та бути зарядженим натхненням. Та попри це кожного для потрібно йти працювати – і в цей час навіть улюблена справа не викликатиме запалу.

Бізнес – це лише робота, яка приносить ресурси, щоб потім ви могли надалі спрямовувати їх у свої захоплення.

Робота – сім'я

Бізнес – це зовсім не свято, а радше поле бою, і іноді навіть без правил. Тож не варто переносити роботу у сім'ю та зациклюватися на думках про роботу цілодобово. Не варто також довгоочікуваний родинний день витрачати на вирішення робочих питань.

Знайти баланс у цій справі – це головне. В ідеалі близькі люди та бізнес не мають перетинатися.

Робота нон-стоп

Якщо ви хочете бігти заради бігу – це зовсім не найкраща стратегія. З часом настане момент, коли ваші цілі не будуть вас вже так сильно мотивувати, а те, заради чого ви починали – наприклад, гроші – втратить цінність. І навіть якщо ви будете заробляти більше, ніж колись мріяли, настане момент, коли це не буде радувати.

А так не має бути! Одна навичка, яку потрібно опанувати – це отримувати задоволення, знаходити час на захоплення та хобі. Втім, навряд чи ви знайдете для цього час за постійною роботою.

Тотальний контроль

Щодо контролю – то тут дуже важливо підтримувати кордони та баланс. Нестача контролю може стати причиною падіння бізнесу, втім, і його надто велика кількість не принесе нічого хорошого.

Це може призвести до упередженості, а також того, що ви візьмете на себе надто багато роботи.

Самообман

Не варто також витрачати дорогоцінний час у очікуванні манни небесної або ідеального часу для здійснення своєї мрії. Якщо ви думаєте щось на кшталт "тільки зароблю мільйон – поїду відпочивати", так не буде!

Якщо ви підприємець, то навіть з мільйоном ви будете шукати шляхи розвитку та реалізації, тож не варто відкладати свої плани.