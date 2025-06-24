Огурцы не будут желтеть и сохнуть: нужно одно аптечное средство

Огурцы можно увидеть практически на каждом огороде – ведь это довольно простое в уходе растение, которое может порадовать вкусными плодами. Впрочем, когда начинается жара, огурцы часто преждевременно желтеют.

Чаще всего пожелтение огурцов – это результат неправильного ухода и оптимальных условий в выращивании, сообщает 24 Канал. Но также желтые листья могут свидетельствовать и о "голодании" растения или болезни.

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Почему листья огурцов желтеют?

Причин, по которым ваши огурцы вдруг стали желтыми, может быть несколько. И разобраться с проблемой можно только после того, как вы правильно определите причины.

Несоблюдение режима полива . Если вы поливаете огурцы слишком редко или слишком часто, растение может быстро обезводиться. Первый признак – это пожелтение листьев. Впрочем, чрезмерный полив также может привести к негативным последствиям и даже гибели огурцов.

. Если вы поливаете огурцы слишком редко или слишком часто, растение может быстро обезводиться. Первый признак – это пожелтение листьев. Впрочем, чрезмерный полив также может привести к негативным последствиям и даже гибели огурцов. Дефицит удобрений . В период вегетации растения нуждаются в комплексных азотных удобрениях. А если их не хватает, тогда листья начинают быстро желтеть.

. В период вегетации растения нуждаются в комплексных азотных удобрениях. А если их не хватает, тогда листья начинают быстро желтеть. Переохлаждение . Низкие температуры вызывают у растения стресс и приводят к появлению желтых листьев.

. Низкие температуры вызывают у растения стресс и приводят к появлению желтых листьев. Солнечный ожог. Если вы поливаете огурцы днем, и на листья попадает вода, желтые пятна могут свидетельствовать о появлении солнечных ожогов. Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальном времени для полива растений на огороде в жару.

Если вы поливаете огурцы днем, и на листья попадает вода, желтые пятна могут свидетельствовать о появлении солнечных ожогов. Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальном времени для полива растений на огороде в жару. Вирусы и болезни . Очень часто листья на огурцах желтеют из-за фузариоза.

. Очень часто листья на огурцах желтеют из-за фузариоза. Повреждение корней . Если корни огурцов объели вредители, листья начнут желтеть. То же самое будет происходить, если корни повредились во время пересадки рассады в почву или во время рыхления.

. Если корни огурцов объели вредители, листья начнут желтеть. То же самое будет происходить, если корни повредились во время пересадки рассады в почву или во время рыхления. Дефицит азота . Если вы заметили, что листья огурцов начали бледнеть и скручиваться вниз – нужно подкормить ваши растения.

. Если вы заметили, что листья огурцов начали бледнеть и скручиваться вниз – нужно подкормить ваши растения. Мучнистая роса. В середине лета эта болезнь может быть особенно опасной для ваших грядок, и из-за нее листья огурцов скручиваются и желтеют.



Огурцы могут начать желтеть в июне / Фото Pexels

Что делать, чтобы листья огурцов не желтели?

Для того, чтобы защитить свои огурцы от пожелтения, вам понадобится всего одно элементарное аптечное средство. Перекись водорода – это прекрасная подкормка для помидоров, перцев, огурцов и других видов огородных культур. Это очень доступный и дешевый препарат, что улучшает развитие растений и защищает их от различных заболеваний.

Перекись – это натуральный фунгицид и пестицид, и он может хорошо насытить почву кислородом, поэтому не только помогает улучшить темпы роста растения, но и позволяет вернуть к жизни умирающий цветок.

Огурцы очень часто страдают от различных заболеваний, и опрыскивание раствором перекиси водорода может быть чрезвычайно полезным – на 1 литр воды добавляется 20 миллилитров аптечной перекиси.

Но если вы заметили пожелтевшие листья с белым налетом, его следует немедленно удалить с огурца, во избежание распространения болезни дальше.