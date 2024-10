В общем ежедневно можно употреблять не более 50 граммов арахиса в день, пишет Eat this, not that. Эта порция обеспечит вас питательными веществами. Больше употреблять орехов не очень рекомендуется, поскольку он калорийный.

Арахис является источником витаминов и минералов, включая витамин Е, С, В6, магний, фтор, селен, кальций и калий.

Какие есть преимущества арахиса

Диетолог Дестини Муди говорит, что в арахисе содержится растительный белок и аминокислоты, которые способствуют восстановлению и росту мышц. Также в арахисе есть много мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые полезны для здоровья сердца.

Большинство людей не получают достаточно магния, а арахис способен повысить количество этого важного питательного вещества. Магний поддерживает здоровье костей, сердечно-сосудистую функцию и здоровую нервную систему.

Арахис является достаточно сытным благодаря содержанию белка и клетчатки, поэтому уменьшает тягу к потреблению пищи, контролируя аппетит. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, повышая здоровье пищеварения и иммунную функцию.



Орехи надо есть в умеренном количестве / Фото Pexels

Какие минусы имеет арахис

Орехи богаты питательными веществами, но также имеют немало калорий. Диетолог Дестини Муди говорит, что для того, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий, лучше всего распределить порции арахиса заранее, особенно если вы следите за своим весом или потреблением калорий.

А вот в соленом арахисе содержится много натрия, поэтому людям с заболеванием сердца их следует избегать или выбирать несоленый орех. Чтобы насладиться преимуществами арахиса, выбирайте несоленый вариант, чтобы минимизировать все минусы.