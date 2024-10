Во многих сырах, к примеру, в пармезане или голубом сыре, содержатся жиры, пишет Eat this, not that. Одна столовая ложка пармезана к пасте или несколько кусочков сыра бри не навредят нам, впрочем все же лучше перейти на альтернативные варианты сыров, которые будут полезными для организма.

Они содержат малую долю жира и подходят к бутербродам, салатам или просто для самостоятельной закуски к кофе или чаю. Сыр – это прекрасная пища для тех, кто занимается спортом и употребляет правильные продукты, поскольку он содержит белок, который помогает наращивать мышечную массу.

Моцарелла

Сыр является полезным, поскольку содержит лишь 3 грамма насыщенного жира, а это очень мало по сравнению с другими видами, рассказала диетолог Шерил Муссато. Моцареллу можно добавлять в омлет со шпинатом и овощами или делать салат Капрезе. Некоторые хозяйки расплавляют мацареллу сверху на курином филе, которое запекают с помидорами в духовке.

Домашний сыр

В этом сыре много белка и мало жира. Из него можно делать салат на основе огурцов, лука и сметаны, или делать сырники. А еще многие девушки любят такой сыр употреблять на завтрак с йогуртом, фруктами и ягодами.



Домашний сыр вкусный и полезный / Фото Pexels

Фета

По сравнению с большинством твердых сыров, в фете только 3,5 грамма насыщенных жиров. Добавляйте фету в греческий салат, дополняйте им салат с тунцом или запеките с томатами черри, чтобы сделать заправку к пасте.

Рикотта

Этот сыр очень нежный и кремовый, поэтому рикотта может быть отличной добавкой к пасте вместо жирных сливок. Рикотту можно намазывать на гренки или рисовые, гречневые хлебцы.