Речь идет о зеленом чае, который содержит в своем составе много полифенолов, которые являются разновидностью антиоксидантов, пишет Eating Well. Нутрициолог Колин Высоцки говорит, что полифенолы помогают поддерживать память, особенно у людей среднего и пожилого возраста.

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Зеленый чай содержит много пользы

"Флавоноиды зеленого чая помогают новым клеткам мозга расти, сохраняя текущие клетки здоровыми и способствуя притоку крови к той части мозга, что питает центр эмоциональной регуляции", – отметила диетолог Мэгги Мун.

Польза зеленого чая заключается в том, что он способен улучшать настроение, проявляет антидепрессивные и успокаивающие свойства. В зеленом чае содержится L-теанин, который связан с уменьшением тревожности.



Зеленый чай является довольно полезным / Фото Pexels

Лучше всего зеленый чай употреблять горячим, впрочем полезным он будет даже холодным. В зеленом чае концентрация витамина С в 10 раз выше. Он способен замедлить старение, помогает сохранить стройность и улучшает состояние кожи.

Зеленый чай целесообразно пить при сезонных заболеваниях, чтобы избавиться от токсинов и улучшить обмен веществ. Такой чай выводит токсины, поэтому его даже полезно пить при отравлениях. Пить его можно ежедневно, но не стоит превышать норму и употреблять более 3 чашек. Лучше всего пить в вечернее время чай за 2 часа до сна, чтобы минимизировать возбуждающее действие кофеина на организм.

Чтобы улучшить здоровье мозга, специалисты советуют употреблять морепродукты, ягоды, темный шоколад, яйца, орехи и семена.