Мова йде про зелений чай, який містить у своєму складі багато поліфенолів, які є різновидом антиоксидантів, пише Eating Well. Нутріціологиня Колін Висоцкі каже, що поліфеноли допомагають підтримувати пам’ять, особливо в людей середнього та похилого віку.

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Зелений чай містить багато користі

"Флавоноїди зеленого чаю допомагають новим клітинам мозку рости, зберігаючи поточні клітини здоровими та сприяючи припливу крові до тієї частини мозку, що живить центр емоційної регуляції", – зазначила дієтологиня Меггі Мун.

Користь зеленого чаю полягає в тому, що він здатен покращувати настрій, виявляє антидепресивні та заспокійливі властивості. У зеленому чаї міститься L-теанін, який пов’язаний зі зменшенням тривожності.



Зелений чай є доволі корисним / Фото Pexels

Найкраще зелений чай вживати гарячим, втім корисним він буде навіть холодним. У зеленому чаї концентрація вітаміну С у 10 разів вища. Він здатен уповільнити старіння, допомагає зберегти стрункість та покращує стан шкіри.

Зелений чай доцільно пити при сезонних захворюваннях, щоб позбутися від токсинів та покращити обмін речовин. Такий чай виводить токсини, тому його навіть корисно пити при отруєннях. Пити його можна щодня, але не варто перевищувати норму й вживати понад 3 чашки. Найкраще пити у вечірню пору чай за 2 години до сну, аби мінімізувати збудливу дію кофеїну на організм.

Щоб покращити здоров’я мозку, фахівці радять вживати морепродукти, ягоди, темний шоколад, яйця, горіхи та насіння.