Укр Рус
Porady Сезонные советы Наступит ли в Украине ранняя весна: на что указывают важные народные приметы
26 февраля, 22:25
3

Наступит ли в Украине ранняя весна: на что указывают важные народные приметы

Марина Блохина

В конце февраля все больше людей ожидают тепла и оттепели. И предсказать, наступит ли это тепло с первых дней марта могут не только синоптики, но и народные приметы.

Март – это "переходный" месяц, поэтому температуры от него можно ожидать совершенно разной: от зимнего холода до почти летнего тепла, сообщает 24 Канал. Но если обратить внимание на несколько знаков: облака, поведение птиц и погодные явления, можно предсказать, когда же наступит тепло.

Интересно Моль больше не будет лакомиться вашей едой: совет от бабушки, что убережет кладовку

Ожидать ли в Украине ранней весны?

Весна далеко не всегда приносит с собой тепло – по крайней мере, не сразу. Например, в марте 2013 года была аномальная погода – выпало очень много снега. Но синоптики утверждают, что спрогнозировать что-то похожее в этом году очень сложно, но исключать, что в этом марте могут быть похожие проявления погоды, также не стоит.

Учитывая, что первые два месяца зимы выдались довольно теплыми, существует вероятность, что природа попытается восстановить баланс,
– сообщила синоптик Наталья Птуха.

И климатологи неоднократно подчеркивали, что в последние десятилетия наблюдается тенденция к росту температуры. Если раньше изменения климата отмечали специалисты-метеорологи, то теперь их могут заметить и рядовые люди: температура становится все выше, а погода – теплее, чем обычно для времени года.

И предки верили, что, понаблюдав за погодой в феврале, можно предсказать, какой выдастся весна.


Приметы могут подсказать, какой будет погода / Фото Pexels

Народные приметы о весне по погоде февраля

  • Февраль воду подломит – март подберет.
  • Быстро и хорошо плывут облака в феврале – в марте будет хорошая погода.
  • Гром в марте – признак плодородия.
  • Частые туманы – к дождливому лету.
  • Если после таяния снега дороги подняты бугром – будет урожай и тепло, а если запали – к засухе.
  • Если ранней весной молния, а грома нет – летом будет засуха

Приметы о весне по поведению птиц

Предки верили, что птицы знают о грядущей погоде больше людей – и поэтому наблюдали за ними, чтобы предсказать тепло, дожди или засуху.

  • Галки прилетели – тепло с собой принесли.
  • Чайки прилетели – скоро сойдет лед.
  • Стаями возвращаются перелетные птицы – к теплой весне.
  • Грачи сели на гнезда после прилета – к урожайному году, а как сели на дорогу – к голодному.
  • Ранний прилет журавлей – к ранней весне.
  • Ранний прилет жаворонков и грачей – к теплой весне.
  • Жаворонки – к теплу, а зяблики – к стуже.
  • Ласточка прилетела – скоро гром загремел.
  • Одной ласточке не радуйся – она еще весны не делает.
  • Кукушки появились до того, как деревья покроются листьями – к голодному году.