Наступит ли в Украине ранняя весна: на что указывают важные народные приметы

В конце февраля все больше людей ожидают тепла и оттепели. И предсказать, наступит ли это тепло с первых дней марта могут не только синоптики, но и народные приметы.

Март – это "переходный" месяц, поэтому температуры от него можно ожидать совершенно разной: от зимнего холода до почти летнего тепла, сообщает 24 Канал. Но если обратить внимание на несколько знаков: облака, поведение птиц и погодные явления, можно предсказать, когда же наступит тепло.

Интересно Моль больше не будет лакомиться вашей едой: совет от бабушки, что убережет кладовку

Ожидать ли в Украине ранней весны?

Весна далеко не всегда приносит с собой тепло – по крайней мере, не сразу. Например, в марте 2013 года была аномальная погода – выпало очень много снега. Но синоптики утверждают, что спрогнозировать что-то похожее в этом году очень сложно, но исключать, что в этом марте могут быть похожие проявления погоды, также не стоит.

Учитывая, что первые два месяца зимы выдались довольно теплыми, существует вероятность, что природа попытается восстановить баланс,

– сообщила синоптик Наталья Птуха.

И климатологи неоднократно подчеркивали, что в последние десятилетия наблюдается тенденция к росту температуры. Если раньше изменения климата отмечали специалисты-метеорологи, то теперь их могут заметить и рядовые люди: температура становится все выше, а погода – теплее, чем обычно для времени года.

И предки верили, что, понаблюдав за погодой в феврале, можно предсказать, какой выдастся весна.



Приметы могут подсказать, какой будет погода / Фото Pexels

Народные приметы о весне по погоде февраля

Февраль воду подломит – март подберет.

Быстро и хорошо плывут облака в феврале – в марте будет хорошая погода.

Гром в марте – признак плодородия.

Частые туманы – к дождливому лету.

Если после таяния снега дороги подняты бугром – будет урожай и тепло, а если запали – к засухе.

Если ранней весной молния, а грома нет – летом будет засуха

Приметы о весне по поведению птиц

Предки верили, что птицы знают о грядущей погоде больше людей – и поэтому наблюдали за ними, чтобы предсказать тепло, дожди или засуху.