Многие хранят в доме старые картонные коробки и даже не подозревают о том, что они могут быть убежищем для тараканов, пишет 24 Канал со ссылкой на Huffpost.

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Почему тараканы поселяются в коробках

Оказывается, что именно картон является очень привлекательным для тараканов и даже может способствовать их размножению в доме. Если он хранится в сыром или забытом месте, то насекомые охотно селятся в нем.

Коробки создают из гофрированного картона, поэтому они являются идеальной средой для проживания тараканов. Именно между слоями они прячутся, потому что там им безопасно и уютно. А если есть еще и накопление этих старых коробок, то это может привести к появлению целого семейства тараканов, которых вывести будет не так уж и легко.



Тараканы любят прятаться в картонных коробках / Фото Pexels

Во влажном состоянии картон удерживает воду, которую очень любят тараканы. Также он очень легко впитывает запахи, привлекая новых особей. А вот структура картона приглушает звуки, поэтому пребывание тараканов является незаметным, поэтому люди могут и не догадываться, что между многими картонными коробками есть целое нашествие насекомых.

Кстати, на кухне могут завестись не только тараканы. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от жучков в крупах.

В картонных коробках тараканы могут жить, питаться и размножаться, поэтому их точно нельзя накапливать ни дома, ни где-то в гаражах или в подвале.

Тараканы являются достаточно опасными, поскольку переносят немало болезней. Особенно они вредят людям, которые имеют аллергию или обострение астмы. Некоторые тараканы живут в канализациях и затем перемещаются в кухню. Ночью они вылезают и могут лапами заразить продукты или посуду.

Чтобы предотвратить появление тараканов, поддерживайте дома чистоту. Если есть какие-то трещины, то их надо закрывать, а все продукты держать герметично закрытыми и не забывать выносить мусор.