Поддержание нормального веса полезно влияет не только на здоровье, но и на благополучие и наше общее состояние. Поэтому очень важно включать в свой ежедневный распорядок не только здоровое питание, но и физическую активность. Детальнее обо всем рассказал диетолог и спортстмен Адам Майер.

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Лучшее упражнение для похудения

Спорт подходит не для всех, но есть одно упражнение, которое смогут повторить разные категории людей – это силовая ходьба. Вам не нужно никакого оборудования, кроме удобных кроссовок. Вы можете ходить хоть каждый день и сжигать свои калории даже иногда куда интенсивнее, чем от силовых тренировок, поскольку от них телу надо отдохнуть и восстановиться.

Ходьба полезна тем, что ваш вес понемногу будет уменьшаться без чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы.

Во время ходьбы частота сердечных сокращений находится в зоне, где жир является основным источником энергии, поэтому калории будут сжигаться из жира,

– отметил тренер Ментус.

Чтобы увидеть результат от ходьбы и заметить похудение, стоит ежедневно гулять полчаса. Если же у вас избыточный вес, тогда на ходьбу надо выделить 30 минут утром и 30 минут вечером.

Для эффективного результата, начинайте ходьбу с 5 минут нарастающего темпа, тогда выполните 20-минутную быструю ходьбу, а следующие 5 минут темп уменьшайте. Эта ежедневная привычка не только поможет похудеть, но и укрепит здоровье сердечно-сосудистой системы.