Вы будете удивлены, когда узнаете, что секрет долголетия заключается не в идеальном распорядке дня или в модных диетах. Нет, для того, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение долгих лет, вам будет достаточно всего одной привычки, которую вы легко можете добавить в свой день. Итак, все, что вам нужно сделать – это регулярно заниматься спортом.

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Что поможет достичь долголетия?

Вердикт экспертов здесь простой – лучшим выбором для полноценной и долгой жизни будут регулярные физические упражнения. Но сколько именно упражнений будет достаточно? Обычно рекомендуют выделять на спорт примерно 150 минут каждую неделю в случае, если вы собираетесь заниматься анаэробными упражнениями средней интенсивности.

Если же вы выполняете очень интенсивные упражнения, то можете сократить количество тренировок вдвое – достаточно будет всего 75 минут. Но исследование 2018 года, опубликованное в Circulation, показало, что если вы будете заниматься спортом в 2 – 4 раза больше, чем рекомендуемые нормы, это поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стимул от физических упражнений способствует положительной адаптации, которая улучшает маркеры долголетия,

– поделилась диетолог Дестини Муди.

Учитывайте и то, что с помощью регулярных физических упражнений вы можете улучшить немало показателей здоровья. В частности, спорт влияет на артериальное давление, силу хвата, уровень глюкозы в крови и уровень холестерина.



Спорт очень важен для качества жизни / Фото Pexels

Еще один плюс от занятий спортом, о котором знают далеко не все – регулярные физические нагрузки действительно могут улучшить ваш сон. А хороший сон, свою очередь, может влиять и на общее качество и продолжительность вашей жизни. Он может существенно влиять на когнитивные функции, аппетит, эмоциональную устойчивость и даже на риск хронических заболеваний.

К тому же физическая активность помогает уменьшить симптомы таких расстройств сна, как бессонница или дневная сонливость.