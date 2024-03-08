Ходьба – это очень удобный вид физической активности, ведь так вы можете заниматься спортом совершенно бесплатно и в любое удобное для вас время. И все, что вам нужно – это только хорошая пара кроссовок. Впрочем, для того, чтобы сделать ходьбу максимально эффективной, вам нужно знать несколько секретов.

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Будьте последовательными

Лучшее, что вы можете сделать с любой активностью, если вы хотите действительно терять вес – это помнить о последовательности. И это включает все аспекты похудения – от рациона до времени, которое вы выделяете на ходьбу.

Последовательность - это единственный способ, которым вы увидите прогресс в достижении цели потери веса,

– поделилась тренерка Эйприл Гэтлин.

Это должно стать неудобно

Гэтлин убеждена, что во время ходьбы вам должно стать неудобно. Это не означает, что вы должны сразу же начинать на максимальной скорости, однако когда вы почувствуете, что уже достаточно разогрелись и готовы, вы можете ускорить темп.

Ваш темп ходьбы должен быть достаточно быстрым, а не обычной прогулкой в парке, чтобы вы чувствовали повышенное сердцебиение.

Меняйте маршрут, которым вы ходите

Если вы любите гулять, будет также полезно менять местность, которой вы ходите. Прогулка ровной асфальтированной дорогой это, конечно, хорошо, но для того, чтобы ваше тело получило больший вызов, вы можете подумать о другом ландшафте.

Лучше всего подойдут места, где есть холмы, ведь так вы можете увеличить потребление калорий. И ходьба по таким поверхностям, как песок, может уже потребовать больше усилий, а значит, будет более полезной для похудения.



Неровные маршруты помогут худеть быстрее / Фото Pexels

Измените скорость ходьбы

Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сможет сжечь ваше тело. Поэтому подумайте о том, чтобы увеличить скорость, если вы действительно хотите худеть от прогулки. Поэтому если вы можете уделить хотя бы несколько минут вашей прогулки для легкой пробежки, это тоже будет иметь немалый эффект.

Вы также можете чередовать минуты силовой ходьбы минутами прогулки в медленном темпе. Так вы превратите свой маршрут в интервальную тренировку.

Двигайте руками

Конечно, во время ходьбы в основном задействованы ваши ноги, но вы можете подумать о том, чтобы добавить к своей прогулке и движения руками. Размахивание руками во время ходьбы принесет вам лучшую отдачу от сжигания калорий.