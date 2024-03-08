Ходьба – це дуже зручний вид фізичної активності, адже так ви можете займатися спортом абсолютно безкоштовно та у будь-який зручний для вас час. І все, що вам потрібно – це тільки хороша пара кросівок. Втім, для того, щоб зробити ходьбу максимально ефективною, вам потрібно знати кілька секретів.

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Будьте послідовними

Найкраще, що ви можете зробити з будь-якою активністю, якщо ви хочете справді втрачати вагу – це пам'ятати про послідовність. І це включає усі аспекти схуднення – від раціону до часу, який ви виділяєте на ходьбу.

Послідовність — це єдиний спосіб, яким ви побачите прогрес у досягненні мети втрати ваги,

– поділилася тренерка Ейпріл Гетлін.

Це має стати незручно

Гетлін переконана, що під час ходьби вам має стати незручно. Це не означає, що ви маєте відразу ж починати на максимальній швидкості, проте коли ви відчуєте, що вже досить розігрілися і готові, ви можете прискорити темп.

Ваш темп ходьби має бути досить швидким, а не звичайною прогулянкою у парку, щоб ви відчували підвищене серцебиття.

Змінюйте маршрут, яким ви ходите

Якщо ви полюбляєте гуляти, буде також корисно змінювати місцевість, якою ви ходите. Прогулянка рівною асфальтованою дорогою це, звісно, добре, але для того, щоб ваше тіло отримало більший виклик, ви можете подумати про інший ландшафт.

Найкраще підійдуть місця, де є пагорби, адже так ви можете збільшити споживання калорій. І ходьба по таких поверхнях, як пісок, може вже потребувати більше зусиль, а значить, буде більш корисною для схуднення.



Нерівні маршрути допоможуть худнути швидше / Фото Pexels

Змініть швидкість ходьби

Що швидше ви йдете, то більше калорій зможе спалити ваше тіло. Тож подумайте про те, щоби збільшити швидкість, якщо ви і справді хочете худнути від прогулянки. Тож якщо ви можете приділити хоча би кілька хвилин вашої прогулянки для легкої пробіжки, це теж матиме чималий ефект.

Ви також можете чергувати хвилини силової ходьби хвилинами прогулянки у повільному темпі. Так ви перетворите свій маршрут на інтервальне тренування.

Рухайте руками

Звісно, під час ходьби здебільшого задіяні ваші ноги, але ви можете подумати про те, щоб додати до своєї прогулянки і рухи руками. Розмахування руками під час ходьби принесе вам найкращу віддачу від спалювання калорій.