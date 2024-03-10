Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що секрет довголіття полягає не в ідеальному розпорядку дня чи у модних дієтах. Ні, для того, щоб почувати себе чудово протягом довгих років, вам буде достатньо всього однієї звички, яку ви легко можете додати у свій день. Отож, все, що вам потрібно зробити – це регулярно займатися спортом.

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Що допоможе досягти довголіття?

Вердикт експертів тут простий – найкращим вибором для повноцінного і довгого життя будуть регулярні фізичні вправи. Та скільки саме вправ буде достатньо? Зазвичай рекомендують виділяти на спорт приблизно 150 хвилин кожного тижня у випадку, якщо ви збираєтеся займатися анаеробними вправами середньої інтенсивності.

Якщо ж ви виконуєте дуже інтенсивні вправи, то можете скоротити кількість тренувань вдвічі – достатньо буде всього 75 хвилин. Але дослідження 2018 року, опубліковане в Circulation, показало, що якщо ви будете займатися спортом у 2 – 4 рази більше, ніж рекомендовані норми, це допоможе знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Стимул від фізичних вправ сприяє позитивній адаптації, яка покращує маркери довголіття,

– поділилася дієтологиня Дестіні Муді.

Зважайте і на те, що за допомогою регулярних фізичних вправ ви можете покращити чимало показників здоров'я. Зокрема, спорт впливає на артеріальний тиск, силу хвату, рівень глюкози у крові та рівень холестерину.



Спорт дуже важливий для якості життя / Фото Pexels

Ще один плюс від занять спортом, про який знають далеко не всі – регулярні фізичні навантаження справді можуть покращити ваш сон. А хороший сон, своєю чергою, може впливати і на загальну якість та тривалість вашого життя. Він може суттєво впливати на когнітивні функції, апетит, емоційну стійкість та навіть на ризик хронічних захворювань.

До того ж фізична активність допомагає зменшити симптоми таких розладів сну, як безсоння чи денна сонливість.