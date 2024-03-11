Упражнение №1 для похудения: под силу каждому
Источник:Eat this, not that
Если вы пытаетесь похудеть, то вам стоит каждый день выделять время на определенный вид физической активности. Оказывается есть одно упражнение, которое выделяется тем, что способно эффективно расщеплять жировые отложения, а еще оно достаточно простое, поэтому повторить его сможет каждый.
Поддержание нормального веса полезно влияет не только на здоровье, но и на благополучие и наше общее состояние. Поэтому очень важно включать в свой ежедневный распорядок не только здоровое питание, но и физическую активность. Детальнее обо всем рассказал диетолог и спортстмен Адам Майер.
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Лучшее упражнение для похудения
Спорт подходит не для всех, но есть одно упражнение, которое смогут повторить разные категории людей – это силовая ходьба. Вам не нужно никакого оборудования, кроме удобных кроссовок. Вы можете ходить хоть каждый день и сжигать свои калории даже иногда куда интенсивнее, чем от силовых тренировок, поскольку от них телу надо отдохнуть и восстановиться.
Ходьба полезна тем, что ваш вес понемногу будет уменьшаться без чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы.
Во время ходьбы частота сердечных сокращений находится в зоне, где жир является основным источником энергии, поэтому калории будут сжигаться из жира,
– отметил тренер Ментус.
Чтобы увидеть результат от ходьбы и заметить похудение, стоит ежедневно гулять полчаса. Если же у вас избыточный вес, тогда на ходьбу надо выделить 30 минут утром и 30 минут вечером.
Для эффективного результата, начинайте ходьбу с 5 минут нарастающего темпа, тогда выполните 20-минутную быструю ходьбу, а следующие 5 минут темп уменьшайте. Эта ежедневная привычка не только поможет похудеть, но и укрепит здоровье сердечно-сосудистой системы.