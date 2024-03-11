Вправа №1 для схуднення: під силу кожному

Якщо ви намагаєтеся схуднути, то вам варто кожного дня виділяти час на певний вид фізичної активності. Виявляється є одна вправа, яка виділяється тим, що здатна ефективно розщеплювати жирові відкладення, а ще вона досить проста, тож повторити її зможе кожен.

Підтримка нормальної ваги корисно впливає не лише на здоров’я, але й на благополуччя та наш загальний стан. Тому дуже важливо включати у свій щоденний розпорядок не лише здорове харчування, але й фізичну активність. Детальніше про все розповів дієтолог і спортстмен Адам Майєр.

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Найкраща вправа для схуднення

Спорт підходить не для всіх, але є одна вправа, яку зможуть повторити різні категорії людей – це силова ходьба. Вам не потрібно ніякого обладнання, окрім зручних кросівок. Ви можете ходити хоч кожного дня та спалювати свої калорії навіть подекуди куди інтенсивніше, ніж від силових тренувань, оскільки від них тілу треба відпочити та відновитися.

Ходьба є корисною тим, що ваша вага потрохи буде зменшуватися без надмірного навантаження на суглоби та м’язи.

Під час ходьби частота серцевих скорочень знаходиться в зоні, де жир є основним джерелом енергії, тож калорії будуть спалюватися з жиру,

– зазначив тренер Ментус.

Щоб побачити результат від ходьби та помітити схуднення, варто щодня гуляти пів години. Якщо ж у вас надмірна вага, тоді на ходьбу треба виділити 30 хвилин зранку та 30 хвилин ввечері.

Для ефективного результату, розпочинайте ходьбу з 5 хвилин наростального темпу, тоді виконайте 20-хвилинну швидку ходьбу, а наступних 5 хвилин темп зменшуйте. Ця щоденна звичка не лише допоможе схуднути, але й зміцнить здоров’я серцево-судинної системи.