Во время уборки в квартире, особенно вытирания мебели, не стоит забывать об очистке плазмы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Digital Trends.

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Экран телевизора является уязвимым к различным средствам, поэтому надо тщательно выбирать средство, которым будете его протирать.

Чем можно протирать экран телевизора

Специальные салфетки

В магазинах есть специальные салфетки и спреи, которые прекрасно справляются с очисткой экранов. Ими можно вытирать компьютеры и ноутбуки.

Салфетки из микрофибры и дистиллированная вода

Налейте дистиллированную воду в маленькую бутылочку с распылителем. Важно выбирать именно очищенную воду, поскольку из крана не подойдет. Распылять воду надо только в случае, если на экране есть загрязнения. Во всех остальных случаях воду надо распылить на тряпку и помыть ею экран. Вытрите пятна круговыми движениями и после этого протрите экран сухой тряпкой.

Если на экране есть жирные пятна, то в дистиллированную воду стоит добавить несколько капель средства для мытья посуды. Важно с ним не переусердствовать, чтобы на экране не остались мыльные полосы. Когда отчистите пятна, протрите экран сухой тряпкой.



Правила вытирания экрана телевизора / Фото Pexels

Чем нельзя протирать экран телевизора

Есть ряд средств, которыми ни в коем случае нельзя пользоваться для протирания экрана телевизора, компьютера или ноутбука.

Средства для чистки стекла

В таких средствах содержится нашатырный спирт, который может повредить экран. Это может произойти не сразу, но со временем произойдет повреждение антибликового слоя или других покрытий.

Бумажные салфетки, полотенца и туалетная бумага

Экран телевизора нельзя вытирать бумажным полотенцем или туалетной бумагой, поскольку они могут поцарапать уязвимую поверхность. Микроцарапины со временем станут заметными и на поверхности стекла образуются тусклые пятна.