Хозяйки уже давно нашли домашние средства, которыми можно отмыть окна не хуже, чем от химической жидкости, пишет "Главред".

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Какими подручными средствами помыть окна

Ополаскиватель для посудомойки

Оказывается, что прекрасно с мытьем стекла справляется ополаскиватель для посудомоечной машины. В его составе содержится спирт и лимонный сок или лимонная кислота. Именно эти компоненты делают посуду блестящей и чистой. Они же аналогично содержатся в средствах для мытья окон, поэтому средство справится с отмыванием грязи со стекла не хуже, чем специальная жидкость.

Однако моющее средство надо развести с водой. Один стакан ополаскивателя надо смешать с 3 литрами воды, а уже дальше этим раствором вытирать окна и зеркала.

Крепкий чай

Обычный чай также способен вымыть окна. Все, что вам понадобится – заварить крепкий раствор и добавить к нему несколько ложек столового уксуса. Смесь надо наносить на стекло с помощью распылителя. Такое средство является очень экономным, действенным на экологическим.

Кока-кола

Кроме того, отмыть стекло поможет всем нам известная кока-кола. Вода имеет в составе лимонную кислоту, которая способна отчистить окна от грязи. Пусть вас не пугает черный цвет воды, поскольку на окнах он не отобразится и будет незаметным. Однако надо знать, что после мытья колой, окна надо будет протереть влажной тряпкой, чтобы смыть липкие остатки.



Подручные средства помогут отмыть стекло / Фото Pexels

Крахмал

Также с мытьем окон справится обычный крахмал. Растворите ложку крахмала в 1 литре теплой воды. Смесь нанесите на стекло и оставьте до полного высыхания. После этого все надо протереть салфеткой.

Уксус

Одним из лучших ингредиентов для мытья окон является уксус. Кислотный состав уксуса разрушает грязь, которая может накапливаться на окнах, а еще средство не оставляет липких остатков на стекле. Для раствора вам нужен стакан теплой воды и 50 миллилитров уксуса. Жидкость можно влить на тряпку или залить в распылитель. Используйте средство так, как вам будет удобно.