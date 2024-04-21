Как правильно обрабатывать персики после цветения, чтобы плоды не гнили

Выращивать сочные персики в Украине - это непростая задача, ведь они очень капризны, уязвимы и, к сожалению, болезненны. Именно поэтому нуждаются в некоторых особых обработках.

Если вы хотите летом получить хороший урожай со своего персикового дерева, позаботиться о нем нужно еще весной. Для того, чтобы защитить его от болезней и вредителей, нужна специальная обработка.

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Если вы думаете, нужно ли опрыскивать персик после цветения – тогда здесь даже не стоит вопрос. Ответ – однозначно да. Опрыскивать плоды нужно обязательно, иначе листья на дереве может покрутить, а плоды начнут гнить до того, как вы успеете их собрать.

Один из самых страшных врагов персика – это грибковые заболевания, и наиболее распространенное – мучнистая роса. А также дерево могут поражать и вредители – долгоносики, плодожорки, тли и так далее. Поэтому в целом в течение весны персиковое дерево обрабатывают по крайней мере трижды.

Делать это нужно до распускания почек, когда она становится розовой и после цветения.



Персики нужно правильно обрабатывать / Фото Pexels

Чем обрабатывать персиковые деревья

Один из традиционных способов обработки персика – это бордоская жидкость. Для того, чтобы сделать правильную смесь, вам понадобится 100 граммов медного купороса, 100 – 200 граммов негашеной извести и 10 литров воды.

Эта обработка будет очень полезной для того, чтобы избавиться от всех вредителей, которые паразитируют в цветках. Но после цветения, когда обработка уже третья, вы можете вместо медного купороса добавить 500 граммов карбамида на такое же количество воды.

Некоторые садоводы считают, что после цветения не стоит использовать химию, и поэтому прибегают к биологическим препаратам, в частности таких: Биостат, Триходермин, Планриз, Пентафаг. Они не влияют ни на людей, ни на насекомых-опылителей.