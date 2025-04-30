Весной просыпается очень много вредителей, которые могут легко навредить всем растениям, поэтому нужно тщательно обработать все, чтобы защитить от уничтожения ягод, пишет 24 Канал.

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Чем обработать виноград от вредителей

Садоводы советуют активно обрабатывать виноград и опрыскивать всевозможными растворами. Особенно это касается случая, когда виноградник еще достаточно молодой. Если своевременно обработать виноград от вредителей, то кусты будут хорошо плодоносить и дадут хороший результат.

Даже, если на листьях нет видимых признаков болезни или вредителей, его все равно нужно обработать. И сам май является идеальной порой для обработки, поэтому стоит быстро начинать действовать.



Названа лучшая обработка винограда / Фото Pexels

Виноград обрабатывают в сухую и солнечную погоду уже перед самым цветением. Сначала обрабатывается виноград против грибковых заболеваний. Самым популярным является 1% раствор железного купороса. Впрочем, обработать виноград можно натуральными средствами – отваром из чеснока, лука и крапивы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, чем можно подкормить смородину, чтобы получить лучший урожай.

Больше всего атакуют виноград тля и паутинный клещ. Чтобы от них избавиться, стоит воспользоваться калоидной серой, перетрином, фозалоном или настоем картофельной ботвы. На 10 литров нужно 2 килограмма ботвы и дать этому настояться несколько часов.

Также можно измельчить кусок мыла, развести в 10 литрах воды и этим мыльным раствором опрыскать виноград.