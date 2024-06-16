Вот чем обрызгивать огурцы, чтобы не пожелтели: простая обработка спасет растения и урожай

Для того, чтобы летом собрать богатый урожай огурцов, растения нужно не только время от времени подкармливать с помощью натуральных удобрений, но и защищать от многочисленных вредителей.

Иногда такое случается, что огурцы начинают расти не зелеными, а желтыми. И что делать, чтобы спасти урожай? Porady 24 подобрали несколько способов обработки, которые быстро то эффективно решат проблему.

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Почему желтеют огурцы: основные причины

Существует немало факторов на огороде, которые потенциально могут привести к тому, что урожай ваших огурцов становится желтым, а не зеленым. И вот основные из них:

несоблюдение севооборота – нельзя сажать огурцы несколько лет подряд на одном месте, ведь тогда они будут уязвимыми к болезням;

недостаточная подкормка – подкармливайте азотсодержащими удобрениями, которые влияют на цвет и размер огурцов;

– подкармливайте азотсодержащими удобрениями, которые влияют на цвет и размер огурцов; засуха – если полива недостаточно, огурцы могут желтеть. Но и переусердствовать в этом деле нельзя, ведь огурцы не любят, когда грядки залиты, и растения от этого могут погибнуть;

– если полива недостаточно, огурцы могут желтеть. Но и переусердствовать в этом деле нельзя, ведь огурцы не любят, когда грядки залиты, и растения от этого могут погибнуть; плотные посадки – между кустами нужно оставлять достаточно пространства, чтобы растения получали свет и влагу;

– между кустами нужно оставлять достаточно пространства, чтобы растения получали свет и влагу; недостаточно воздуха – если огурцы растут в теплицах, каждый день нужно открывать окна и двери, чтобы воздух в помещении циркулировал.

Чем обрызгивать огурцы от пожелтения

Борная кислота

Если вы заметили, что верхушка и молодые листочки огурцов начали желтеть, это означает, что растениям очень сильно не хватает бора. И для того, чтобы уничтожить дефицит этого микроэлемента, нужно провести опрыскивание борной кислотой, подкормив растение по листьям.

Растворите 5 граммов порошка в 10 литрах воды. Сначала можно сделать раствор в литре горячей воды для лучшего растворения. Опрыскивайте огурцы до цветения и во время него с перерывом в 7 – 10 дней.

Бордосская смесь

Во время формирования завязи на огурцах могут появиться грибковые болезни. И для того, чтобы избежать этой проблемы, нужно провести опрыскивание огурцов препаратами с содержанием меди. Самое распространенное средство – купорос.

Если вы заметили на листьях желтые, белые или рыжие пятна, то это может свидетельствовать о таких заболеваниях, как мучнистая роса, пероноспороз или антракноз. Опрыскивайте растение бордоской жидкостью. Смесь будет полезна на всех стадиях развития огурца, даже когда на листьях уже появилась гниль.



Огурцы нужно опрыскивать от болезней / Фото Pexels

Марганцовка

Это вещество содержит и марганец, и калий, и оно хорошо влияет на иммунитет растения и его рост. Если есть угроза появления мучнистой росы или других грибков, нужно обрызгать культуру 3% раствором марганцовки. Ею же можно обработать также почву, опоры для огурцов и стены теплицы.

Опрыскивать ею можно трижды в течение 10 дней.

Молочная сыворотка

Сыворотка будет очень полезна для укрепления иммунитета растений благодаря молочнокислым бактериям и аминокислотам, которые содержатся в ней. Кроме того, она может образовать на листьях прочную пленку, которая и защитит от спор грибов.