Профессиональные кофемашины и кофеварки для дома: чем они отличаются и что выбрать

Почему люди так любят проводить время в кафе? Одним из факторов, конечно, является атмосфера заведения. И все же главная причина – особый вкус кофе, большой выбор зерен и широкий ассортимент напитков.

Да и вообще кофе в кофейнях на вкус намного лучше, чем дома. Секрет кроется в правильно подобранном, профессиональном оборудовании.

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Вместе с украинским производителем кофе Gemini 24 Канал расскажет, чем отличается профессиональное кофейное оборудование от домашнего и как выбор техники влияет на вкус кофе.

Профессиональные и домашние кофемашины: разновидности

Кофемашина и кофеварка для дома – это два устройства, без которых трудно представить приготовление эспрессо. Но несмотря на похожую функцию суть каждого из них совершенно разная. Это проявляется в стоимости, эксплуатации и конечном назначении. К тому же каждый тип оборудования имеет свои разновидности.

В кафе используют профессиональные устройства, которые делятся на полуавтоматические, автоматические или суперавтоматические эспрессо-машины. Они имеют предварительно запрограммированные параметры, которые оптимизируют процесс приготовления кофе.

В полуавтоматических эспрессо-машинах бариста начинает и останавливает поток воды. Сам прибор отвечает за регуляцию давления. Этот тип машин популярен во многих коммерческих установках и небольших кофейнях, где готовят coffee to go.

Более удобным вариантом являются автоматические кофеварки. Они особые тем, что позволяют запрограммировать имеющиеся кнопки на определенный рецепт приготовления кофе. Это делает их идеальным вариантом для заведений с большим потоком гостей.

Суперавтоматы, которые часто называют машинами "от зерна до чашки" имеют больше автоматизированных функций. Эти машины покрывают весь процесс. Они смалывают зерна, варят кофе, вспенивают молоко и готовят полноценное эспрессо или напиток на его основе.

А вот среди домашних кофемашин спрос сохраняется на рожковые, капельные, чалдовые и капсульные. Их объединяет то, что каждый процесс должен контролировать человек. При использовании оборудования нужно заправить резервуары – с холодной водой и кофе (или капсулой с зернами), выбрать режим. Также самостоятельно нужно осуществлять очистку и контролировать состояние фильтров.

В то же время в последнее время все популярнее становятся автоматические кофеварки для дома. Они позволяют не только приготовить кофе, но и сделать пенку для капучино. Однако в большинстве моделей этот функционал до сих пор ручной. Такие варианты являются промежуточными и чаще всего устанавливаются не на домашних кухнях и не в заведениях, а в офисах, чтобы сэкономить время работников и сделать кофе-брейки вкуснее.

Что отличает домашние кофеварки от профессиональных кофемашин

Кроме частичной или полной автоматизации процессов профессиональные кофемашины имеют ряд других важных отличий. Среди них:

Назначение. Профессиональные кофемашины предназначены для эксплуатации в кофейнях и ресторанах. Домашние – оптимальный вариант для тех, кто стремится наслаждаться вкусным напитком, не выходя из дома.

Мощности. Бытовые кофеварки – идеальное устройство, чтобы приготовить необходимое количество кофе для семьи или небольших компаний друзей. Обычно за раз они могут приготовить 2 – 10 порций кофе. В то же время коммерческие приборы рассчитаны на постоянный поток гостей и могут готовить от 120 до 480 порций кофе в час. Поэтому в них предусмотрен вместительный отсек для хранения воды и кофе, выше мощность и прочная конструкция корпуса. Методы заваривания. Профессиональные кофемашины – это про комбинацию оптимального давления, точности температуры и правильно установленного времени. В итоге это позволяет "вытянуть" максимум вкуса из зерен. К тому же эти параметры можно регулировать, что позволяет готовить как более насыщенный, так и более слабый кофе, в соответствии с пожеланиями гостя. Домашние кофемашины взамен предлагают простые способы заваривания и меньшее количество режимов, из-за чего вкус и аромат кофе не удастся подогнать под индивидуальные пожелания. Срок эксплуатации. Профессиональное оборудование создано, чтобы выдерживать интенсивное использование. Поэтому комплектующие в них крепче и долговечнее. А вот домашняя кофемашина имеет меньший срок годности и может изнашиваться быстрее. Обслуживание. Коммерческие кофемашины имеют:

встроенные датчики, следящие за состоянием техники,

функцию самоочистки,

систему оповещения о необходимости наполнения бункеров для воды и кофе.

, количество людей, которые потребляют кофе дома, растет. Согласно данным Национальной ассоциации кофе "National Coffee Data Trends" за 2023 год, 82% людей потребляют кофе именно дома. Это на 4% больше, чем в январе 2020 года.

В то же время домашняя кофемашина требует дополнительного ухода, замены капсул или чалд.

Габариты. Профессиональные кофеварки – центральный атрибут кофеен. Это влияет и на их внешний вид. Современные модели максимально эстетичны и при этом громоздкие. Не только, чтобы вместить все механизмы, бойлер для воды, портафильтры и т.д., но и выделиться на фоне общего интерьера. В то же время домашние приборы спроектированы так, чтобы вписаться на кухне, сэкономить место на столешницах и не допустить лишнего визуального шума. Потребление электроэнергии и шум. При заваривании кофе профессиональное оборудование достаточно шумное. К тому же оно потребляет немало электроэнергии. Это еще одно доказательство, что такое оборудование не стоит использовать в быту.

Главное отличие – цена

Можно долго перечислять различия профессиональных машин и домашних кофемашин. И все же одной из самых существенных является цена.

Профессиональные кофейные машинки значительно дороже. Их стоимость, в зависимости от производителя, варьируется в среднем от 3 000 до 15 000 евро.

В то же время стоимость бюджетных кофемашин – 70 евро, аппараты премиум-сегмента обойдутся в 400 евро, что в любом случае значительно меньше, чем стоимость профессионального оборудования.

Безусловно, такие приборы помогут приготовить дома вкусный кофе. Для этого достаточно правильно настроить процесс, выбрать качественные кофейные зерна, перемолоть их непосредственно перед приготовлением кофе и использовать чистую фильтрованную или бутилированную воду.

Будет ли отличаться вкус такого кофе от того, что предлагают в заведениях? Да. И это логично. Ведь профессиональное оборудование учитывает то, что не под силу даже самой дорогой кофеварке для дома.

Чем обусловлена высокая стоимость профессиональных кофейных машин

Дороговизна профессионального кофейного оборудования обусловлена прежде всего его функциональностью, а также – высоким качеством кофе. Кофемашина за 15 000 евро – это идеальное вложение в кофейное дело, ведь она позволит приготовить идеальный напиток с хорошим ароматом, не теряя при этом микроэлементы, содержащиеся в кофейных зернах.

К тому же такая техника имеет объемные бункеры, а резервуары могут поместить больше зерен. Некоторые коммерческие кофеварки сразу подключены к водопроводу, чтобы обеспечить постоянную подачу воды для интенсивного использования. Это позволяет ускорить работу бариста. А гости без лишних ожиданий получают вкусный, а главное – качественный кофе.

Помимо прочего для флагманского оборудования используют качественные комплектующие и механизмы. Это делает автоматические кофейные машины более надежными. А владельцы заведений смогут минимизировать поломки, расходы на ремонт, дополнительное обслуживание.

Существует еще одна составляющая – имиджевая. Профессиональное кофейное оборудование подчеркивает статус заведения и может привлечь клиентов, которые интересуются технической стороной кофеварения. А благодаря лучшему качеству продукта премиальное оборудование помогает выделиться среди конкурентов.

Другое кофейное оборудование, без которого невозможно представить кофейню

В профессиональном оборудовании часто встроены дополнительные функции, например капучинатор. Но несмотря на это в заведениях часто установлены и отдельные, дополнительные девайсы. Прежде всего это именно кофемолки. Стоимость каждой из них, кстати, тоже довольно высока. В среднем стоят такие кофемолки от 1200 евро. Но и это довольно оправдано.

Прежде всего владельцы заведений платят за качество жерновов, которые смалывают кофе. Ведь именно это влияет на помол, его равномерность и соответственно – на вкус готового напитка.

Однако зачем в заведениях используют несколько таких кофемолок? Дело в том, что каждая из кофемолок обеспечивает разный уровень помола. Одна может быть настроена на крупный, другая – на мелкий. И чтобы постоянно не перенастраивать помол, выгоднее сразу приобрести и настроить несколько приборов.

В общем все дело в разных способах заваривания кофе. Например, для эспрессо и всех напитков на его основе, нужен мелкий помол, чтобы за короткое время получить хороший и насыщенный кофе. А вот для фильтр-кофе, который заваривается медленно, помол должен быть крупным. Если перемолоть зерна слишком мелко, кофе получится резким на вкус, а часть порошка окажется в чашке, пройдя сквозь фильтр с водой.

Какую кофемашину выбрать для дома

Профессиональная кофемашина на то и является профессиональной, чтобы использоваться специалистами в ресторанах, кофейнях и крупных компаниях. Покупать такое дорогое устройство для дома совсем нецелесообразно.

По сравнению с домашними моделями такая техника сложнее в использовании и требует определенных навыков и может быть неудобной без наличия опыта работы бариста. Да и вообще для домашнего потребления не нужно такого функционала, который предлагают профессиональные кофемашины.

К тому же из-за дорогой стоимости покупка профессионального оборудования для домашнего потребления не является рентабельной, поэтому для себя достаточно приобрести компактную, тихую и экономную в плане потребления электроэнергии кофеварку.

Вполне нормально выбирать для домашнего использования доступные варианты кофейных машин, впрочем ненормально, когда на оборудовании экономят владельцы заведений. Качественное устройство – это база, которая обеспечит гостям кофе высокого качества.