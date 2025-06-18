Отмыть руки от молодой картошки легко: помогут копеечные средства

Чистка молодого картофеля оставляет на руках темный налет. С этим не всегда может справиться обычное мыло, поэтому советуем воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут вернуть естественный цвет рук.

Молодой картофель окрашивает руки из-за наличия в кожуре вещества, которое является красителем, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Читайте также Процесс созревания картофеля можно ускорить: советы от дачников

Чем отмыть руки от молодого картофеля

Именно поэтому перед чисткой молодых картофелин, стоит одевать защитные перчатки. Если все же о них вы забыли, или не имели их дома, то руки можно отмыть с помощью проверенных методов.

Сода

Обычная пищевая сода способна прекрасно очистить руки от пятен. Сначала замочите их в теплой воде, а потом посыпьте содой и немного потрите мягкой щеткой, чтобы краситель лучше отошел.

Мыльная смесь

Натрите 50 граммов хозяйственного мыла и добавьте половину литра воды, а потом смешайте все и добавьте к жидкости две таблетки гидроперита. Полученную смесь нанесите на кожу примерно на 20 минут, а потом смойте и увлажните руки кремом.



Лайфхаки, которые способны отмыть руки от картофеля / Фото Pexels

Лимонная кислота или сок лимона

Натрите руки лимоном или лимонной кислотой и смойте водой. После этого вымойте их и нанесите защитный крем.

Помидор

Этот метод многих может удивить, но помидор действительно помогает избавиться от пятен после чистки молодого картофеля. Нужно нанести на кожу сок помидора и оставить на 10 минут, а потом помыть водой.

К слову! Для борьбы с колорадскими жуками рекомендуются народные средства. Чем именно вывести вредителей из картофеля – читайте в нашем материале.

Вазелин

Воспользуйтесь вазелином, чтобы отмыть руки от красителя. В качестве альтернативы можно использовать глицерин или гидрофильное масло. Подержите средства на руках несколько минут, а потом вымойте их хорошо с мылом.