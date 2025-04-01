Смесители часто очищают с помощью химических средств, впрочем можно без них обойтись и выбрать отличную альтернативу, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем отмыть смесители в ванной

Есть один инновационный способ предотвращения неприглядных следов от воды на кранах в ванной комнате. Нужно воспользоваться свечным воском. Водяные следы возникают из-за жесткой воды, которая имеет большое количество минералов – кальция и магния, которые оставляют отложения, когда вода испаряется. В конечном итоге остаются видимые пятна на кране.



Воск от свечи создает защитный слой на кранах / Фото Pexels

Нужно налить небольшое количество свечного воска на кран и поди вытереть все тканью. Воск поможет предотвратить появление пятен от жесткой воды, создавая защитный водоотталкивающий барьер на поверхности стекла. Барьер будет предотвращать прилипание минеральных отложений в воде к поверхности.

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Воск от свечи не удаляет пятна от воды, но он создает барьер, который предотвращает появление этих пятен. Лучше всего использовать свечи без запаха, поскольку изделия с красителями и ароматизаторами могут испортить отделку кранов.

Пользователи в сети пишут, что после этого лайфхака пятна на кране появились аж через неделю, поэтому для профилактики можно повторить процедуру. Воск из свечи – это отличный способ полировки фурнитуры для ванной комнаты.