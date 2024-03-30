Одно удобрение, которое заставит тюльпаны пышно цвести: попробуйте его
Источник:Апостроф
Рано весной именно тюльпаны расцветают одними из самых первых. Но если вы посадили цветы осенью, тогда вам нужно подкормить свои растения, чтобы они лучше цвели.
Посадить тюльпаны на своем участке – это довольно удачная идея, ведь они будут ярко цвести и радовать своим видом. Впрочем, чтобы дождаться больших бутонов и пышного цветения, нужно не забыть подкормить растения правильными и удачными удобрениями.
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Чем нужно подкармливать тюльпаны
Чтобы увидеть долгое и пышное цветение, нужно не только выбрать правильное удобрение, но и внести его в почву вовремя. Поэтому прежде всего это нужно сделать именно тогда, когда вы только увидели первые ростки. Именно в этот момент начинается активный рост, поэтому для растений нужны азотные удобрения.
Садоводы убеждены, что наиболее действенное удобрение для тюльпанов – это аммиачная селитра, ведь растения хорошо будут ее воспринимать даже в случае, если температура будет очень невысокой.
Тюльпаны нужно подпитывать трижды / Фото Pexels
Для того, чтобы использовать ее, вам нужно приготовить несложный раствор. Для него возьмите 10 литров воды и всыпьте в нее 40 граммов средства. Затем размешайте, чтобы он полностью растворился и полейте им молодые побеги тюльпанов.
После того, как закончится вегетативный период, стоит ожидать появления бутонов – но тогда также нужно подпитывать растения. Для этого вы можете приготовить раствор из коровяка в соотношении 1:30, где большая часть – это вода. После этого на каждые 10 литров раствора добавляйте 30 граммов суперфосфата и столько же сернокислого калия.
Вы могли об этом не знать, и продолжать подкормку нужно и во время цветения. Тогда подойдет калийная селитра – 15 граммов вещества нужно развести в 10 литрах воды.
Поэтому старайтесь придерживаться этих простых правил подпитки, и тогда вам точно удастся вырастить красивые и яркие цветы, которые будут радовать цветением в течение очень длительного времени.