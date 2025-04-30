Чеснок ошеломит урожаем: это удобрение нужно использовать в мае

Чеснок также нуждается в подкормке, как и все другие растения. Если знать, какое удобрение использовать, то головки вырастут крупными и точно удивят вас своим урожаем.

Хороший урожай чеснока зависит от многих факторов – удачного выбора участка, качества почвы, посадки, полива и даже подкормки, пишет 24 Канал.

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Чем подкормить чеснок

Чтобы чеснок вырос большим, его надо вовремя подкормить. Весной можно использовать определенные народные средства, которые уже давно проверили огородники на практике.



Названа лучшая подкормка для чеснока / Фото Pexels

Для подкормки чеснока чаще всего используют медный купорос и сульфат магния. Сначала вам нужно подготовить раствор для подкормки чеснока. Для этого сделайте такой рецепт. К одному литру воды добавьте чайную ложку железного купороса и одну столовую ложку сульфата магния.

К слову! Для подкормки смородины в начале лета рекомендуется использовать минеральные удобрения. Чем именно подкормить смородину – читайте в нашем материале.

Уже для щелочных почв чеснок надо удобрять золой или раствором из золы. Для лучшего результата нужно добавить в жидкость чайную ложку лимонной кислоты.

Перед применением подкормки, нужно воронкой пройтись по рядам чеснока. Выливать слишком много раствора не стоит. На один квадратный метр будет достаточно 5 литров удобрения. Огородники говорят, что такая подкормка приведет к тому, что вас точно ждет богатый и здоровый урожай.