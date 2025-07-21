Соседи будут завидовать урожаю: эффективное удобрение для чеснока: эффективное удобрение для чеснока

В июле чеснок все свои силы от наращивания листьев перенаправляет к формированию головок. В середине лета они активно наливаются, поэтому от подкормки зависит, каким по размеру вырастет чеснок.

Дачники эту подкормку называют финальным аккордом, который необходим растениям в июле, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку".

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Чем подкормить чеснок в июле?

В июле чеснок прекращает рост зеленой массы и направляет все силы на созревание луковицы. В эту пору нельзя использовать удобрения с азотом, который стимулирует рост листьев. Дачники советуют использовать ту подкормку, которая влияет на головки чеснока.

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Фосфор + калий

Дуэт фосфора и калия прекрасно влияют на рост головки. Фосфор хорошо развивает корневую систему, подпитывая луковицу. Достаточное количество фосфора является залогом того, что зубчики будут большими и хорошо сформированными.



Действенная подкормка для чеснока / Фото Pexels

Калий отвечает за накопление сахаров и эфирных масел, которые формируют острый вкус и выраженный аромат. А еще калий влияет на длительное хранение чеснока.

Для создания минерального удобрения, нужно растворить столовую ложку монофосфата в 10 литрах воды. Органическая альтернатива состоит из древесной золы, которая является природным источником калия, фосфора и микроэлементов. Чтобы приготовить настой, нужно стакан золы залить 10 литрами воды, настоять сутки с постоянным перемешиванием.

К слову! Фитофтороз – распространенное грибковое заболевание томатов, которое поражает растения в сырую и прохладную погоду, поэтому профилактическое опрыскивание является важным. Мы рассказали, как вывести фитофтору с помидоров.

Удобрение нужно осуществлять утром или вечером. Под каждое растение нужно внести 0,5 литра удобрения, избегая листьев растений. Внесение подкормки является лучшей инвестицией для получения щедрого урожая. Простые удобрения способны действительно улучшить рост чеснока.